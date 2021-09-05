嚴防非洲豬瘟 黃偉哲喊話：守住肉燥飯

非洲豬瘟威脅兵臨城下，台南市繃緊神經，市長黃偉哲今中午前往下營區一處養豬場視察停用廚餘狀況，他指出，台南市府超前部署，自8月28日起各養豬場停用廚餘，持續巡迴追查，已查獲4場養豬場違規餵食廚餘，呼籲全民守住台灣美食肉燥飯。

黃偉哲由農業局長李建裕、環保局副局長侯俊彥等人陪同視察，台南市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍等人也來關心，黃偉哲表示，南市有598場養豬場，養頭數約58萬頭，我國不是非洲豬瘟疫區，感謝養豬業者共同全力防範疫病的發生，他要求農業局補助南市14場合法廚餘養豬場飼料費及加強稽查違法使用廚餘養豬場，動保處會加強生物安全防範工作，環保局也會輔導合法廚餘養豬場停用及不收受廚餘1個月，並輔導南市餐廳、團膳等廚餘產生源，將廚餘載往環保局的掩埋場處理。

李建裕說，迄今已查獲4場違法使用廚餘養豬場，依飼料管理法共裁罰12萬元。南市也祭出檢舉獎金，案件一旦成立就發給每案5000元，檢舉電話（06）6323039。

農業局指出，原核准合法使用廚餘14場養豬場，請於9月30日前向所在地區公所申請轉用飼料補助（配合停用廚餘1個月的養豬場，每頭補助500元；廚餘永久轉用飼料的養豬場，每頭補助2500元）或廚餘清運費補貼（最高每場3萬5000元）。

農業局呼籲，民眾可選購經屠宰衛生檢查合格的豬肉，及有「台灣豬標章」的豬肉產品，市長黃偉哲也請全民及養豬業者一起來防範非洲豬瘟疫情，一起守護產業，守住肉燥飯。