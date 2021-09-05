踏勘逾5萬座墓碑考據文史 他獲頒台南卓越市民

被譽為「台南活字典」的台南市麻豆區民詹評仁，從事文史近60載，探勘墓碑文逾5萬座，自行編錄文史專著27冊，更曾在大學開設「麻豆學」課程，今獲台南市政府頒發「卓越市民」殊榮，地方認實至名歸。

79歲的詹評仁，早年曾任自立晚報記者，採訪過程深入挖掘地方文史，還多次走訪偏遠墓碑考據文史，遍及大台南等地，估計逾5萬多座，地方不少家族後裔為了尋根，經常主動找上他協助；10多年前更曾被真理大學前台灣文學系主任張良澤，敦聘開辦「麻豆學」課程，許多文史學者還登門造訪，深入釐清一些文史細節，地方尊稱為「詹老爺」，更被譽為「台南活字典」。

詹評仁自行編錄文史專著27冊，寫過26枚碑文，累計相關文史逾30多冊，其中「南瀛古契集錦」收錄自1743年至1916年間共106枚古契，更有清乾隆20年（1755年）新港文書、蔴荳社巴弄邦原住民與漢人間土地買賣證書。此外，還有1920年安業公學校（今安業國小）設立許可證等珍貴史料，很具可讀性。

詹評仁近年深居簡出，甚少公開露面，日前經台南市政府文化局提報為「卓越市民」殊榮，安排在今天麻豆文旦節由市長黃偉哲頒發匾額致賀。黃偉哲讚揚詹評仁長期致力南瀛文史不懈，推廣文獻成就斐然，堪稱是地方典故的泰斗。

「研究文史要追根究底，不恥下問。」詹評仁分享數十年來田野調查心得，他表示，除要勤快，探究文史真相，這是該有的基本態度。