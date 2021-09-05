麻豆文旦節開幕 結合產業文化推旅遊景點

2021麻豆文旦節產業文化活動今天上午在台南總爺藝文中心開幕，主辦單位推出柚園採果、喝咖啡體驗，除了推薦當季文旦好滋味，也盼吸引民眾到麻豆各景點一遊。

台南市長黃偉哲在開幕儀式致詞時表示，麻豆文旦的知名度和品質已是眾所共知、眾所共聞，辦文旦節雖然是促銷，但最重要的是結合地方產業與文化，進行整體行銷。

台南市農業局長李建裕指出，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一，而麻豆區為台南最大產區，年產量超過2萬公噸。

他說，今年文旦節活動有30家柚農組成的好柚市集，讓消費者安心購買具產銷履歷認證的文旦鮮果，還有文旦周邊產品，遊客還可到麻豆吉園休閒農場體驗柚園喝咖啡的慢活步調，麻豆區公所也與在地14家柚園合作推出期間限定的採果體驗。

黃偉哲表示，麻豆除了文旦之外，還有很好的糖廠古建築、古蹟，配合地方產業文化可以提供遊客很好的休閒旅遊體驗，希望活動可以每年越辦越好。