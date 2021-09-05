關子嶺火王爺燈車夜祭巡行 即日起受理報名

台南市政府觀旅局辦理2021台南關子嶺溫泉美食節，安排9月18日開幕推出火王爺燈車夜祭巡行活動，即日起受理報名，報名成功並於當日完成夜祭巡行者，還可獲得限量立體版超萌火王爺一卡通一個，數量有限，額滿為止。

2021關子嶺溫泉美食節9月18日至10月17日登場，觀旅局長郭貞慧表示，關子嶺夜祭巡行邁入第6年，是每年關子嶺溫泉美食節必來參加的祭典活動，不能出國，關子嶺就是要讓大家有偽出國的感受，各項活動將陸續在加強防疫措施下展開，關子嶺溫泉美食節首波就推出開幕活動的特色體驗，要讓民眾網路預約報名。

台南市長黃偉哲表示，疫情期間不能出國玩，就到市府每年舉辦的關子嶺溫泉美食節泡獨特的泥漿溫泉，還可參加全台唯一花燈夜祭巡行活動，為自己祈福許願。來到關子嶺，除泡泡泥漿溫泉及參加活動，別忘品嘗桶仔雞、山產野菜、順遊東山175咖啡公路品杯東山咖啡，更可拜訪一輪火王爺廟、火山碧雲寺、大仙寺等特色廟宇。

台南市政府觀旅局說，更多關子嶺溫泉美食節內容，請密切注意台南旅遊網、活動官網或台南旅遊臉書粉絲團，或可周一至周五上午9點到下午5點電洽（06）6353226。