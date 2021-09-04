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嘉義市43業者獲烘焙金麥方獎 還有巧克力月餅

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
蕊杜巧克力工坊今年還推出巧克力月餅。記者卜敏正／攝影
蕊杜巧克力工坊今年還推出巧克力月餅。記者卜敏正／攝影

嘉義烘焙「金(麥方)獎」(音ㄆㄤˋ)今天頒獎，有43家烘焙業者通過二階段輔導、評鑑，及產品抽驗衛生標準合格獲「金(麥方)獎」榮譽，創業9年的巧克力師黃盈傑到場領獎，並展示新產品巧克力月餅，現場業者都期許，疫情快結束、才能恢復正常營業。

嘉義市長黃敏惠今天出席「110年烘焙金(麥方)獎頒獎典禮暨中秋烘焙展」，頒獎表揚優良烘焙業者，她走訪現場烘焙業者攤位，感謝大家辛勞付出，才能讓大家到嘉義品嘗到這麼多美食，她也強調這次得獎、通過評鑑業者，都是經由層層嚴格評核後才順利過關，可以讓消費者吃得更安心。

蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑表示，父親經營餐廳，他從國中開始就在餐廳外場服務，之後才學廚藝，大學畢業後想創業，因家人都喜歡吃手工巧克力，父親有慢性病不能吃太甜，在嘉義又找不到手工巧克力店，他才決定朝巧克力專業發展。

他說，透過巧克力原料商引介到日本巧克力公司習藝、製作巧克力，返台創業後原認為巧克力原料只能進口，後來發現台灣屏東、嘉義縣也有種植可可豆，且種植面積已超過300公頃，這讓一心想做在地手工巧克力的他相當欣喜，開始生產嘉義本土手工巧克力。

黃盈傑指出，日本人喜歡生巧克力，「生」代表新鮮、因為添加鮮奶油和糖比較軟，他的手工巧克力強調新鮮，因為不加防腐劑，冷藏保存期限大約10到14天，添加牛奶或水果保存期限更短、只有7天內，若是巧克力磚片，保存長期限可達半年。

他也提醒，巧克力含有可可鹼、容易亢奮，小朋友3歲以前不建議食用，3歲到7歲小朋友建議可在白天適量食用，晚餐後不建議吃，避免小朋友亢奮睡不著。

嘉義市長黃敏惠撐著雨傘走訪各攤位，謝謝大家為嘉義市美食共同付出。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠撐著雨傘走訪各攤位，謝謝大家為嘉義市美食共同付出。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天頒發110年烘焙金(麥方)獎給餐飲獲獎業者。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天頒發110年烘焙金(麥方)獎給餐飲獲獎業者。記者卜敏正／攝影
蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑、妻子王胤薐，致力開發嘉義人的巧克力產品。記者卜敏正／攝影
蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑、妻子王胤薐，致力開發嘉義人的巧克力產品。記者卜敏正／攝影
黃敏惠拜訪「阿潘肉包」，稱讚這也是嘉義市著名美食。記者卜敏正／攝影
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巧克力 嘉義 烘焙

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