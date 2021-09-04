台南頻傳祖厝物品失竊 板模工涉案贓物待指認

台南市將軍北門區8月7日陸續傳出多起無人居住祖厝空屋失竊，遭偷走檜木床板、藝品等，將軍苓子寮陳姓被害人返回祖厝查看時發現遭竊，學甲警分局據報後，認為祖厝裡的一草一木、一磚一瓦，都是被害人對祖先傳承與家族歷史的懷念，鍥而不捨在台南市安南區查獲鄭姓（43歲）板模工人涉案，竊賊坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，因失竊空屋地處偏僻，偵查過程線索常中斷，學甲偵查隊小隊長蘇芳毅、蔡啟清、偵查佐蔡明松、顏宏恩、警員許盛庭等人，仍從有限的線索逐一過濾、比對，逐漸縮小偵查範圍，終於確定竊嫌身分，昨天持台南地院搜索票前往台南市安南區鄭嫌住處搜索，查扣相關證物。

警方指出，鄭嫌對犯行坦承不諱，竊取除了陳姓被害人祖厝竊案，至少另涉2起竊案，但已記不得在那裡偷竊， 警方公布現場起獲的贓物，包括紅龜模印、桌子及木板等，呼籲民眾指認。