快訊

沒去桃園也收細胞簡訊…民怨灌爆衛福部臉書 莊人祥回應了

機師確診案燒到台中！防Delta急篩空姐+9家人 全送集中檢疫所

台南頻傳祖厝物品失竊 板模工涉案贓物待指認

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
鄭姓板模工人涉嫌到台南將軍無人居住祖厝拆卸床板後偷走，被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
鄭姓板模工人涉嫌到台南將軍無人居住祖厝拆卸床板後偷走，被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝

台南市將軍北門區8月7日陸續傳出多起無人居住祖厝空屋失竊，遭偷走檜木床板、藝品等，將軍苓子寮陳姓被害人返回祖厝查看時發現遭竊，學甲警分局據報後，認為祖厝裡的一草一木、一磚一瓦，都是被害人對祖先傳承與家族歷史的懷念，鍥而不捨在台南市安南區查獲鄭姓（43歲）板模工人涉案，竊賊坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，因失竊空屋地處偏僻，偵查過程線索常中斷，學甲偵查隊小隊長蘇芳毅、蔡啟清、偵查佐蔡明松、顏宏恩、警員許盛庭等人，仍從有限的線索逐一過濾、比對，逐漸縮小偵查範圍，終於確定竊嫌身分，昨天持台南地院搜索票前往台南市安南區鄭嫌住處搜索，查扣相關證物。

警方指出，鄭嫌對犯行坦承不諱，竊取除了陳姓被害人祖厝竊案，至少另涉2起竊案，但已記不得在那裡偷竊， 警方公布現場起獲的贓物，包括紅龜模印、桌子及木板等，呼籲民眾指認。

學甲警分局長王子雄甫肯定警員有鍥而不捨的精神，更以被害人的同理心來偵辦，以保障民眾身家財產。

台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警方在鄭姓住處起出多件贓物，呼籲民眾指認。記者吳淑玲／翻攝
鄭姓板模工人涉嫌侵入多間無人居住祖厝偷竊。記者吳淑玲／翻攝
鄭姓板模工人涉嫌侵入多間無人居住祖厝偷竊。記者吳淑玲／翻攝

偷竊 北門 竊盜

延伸閱讀

阿湯頭大了？「捍衛戰士2」拷貝成汽車竊案失物憂早洩

罪犯強制工作侵害人身自由、尊嚴？ 柯賜海也聲請釋憲

驚！越南情侶碧潭夜釣 岸邊驚見浮屍 疑失蹤月餘婦人

台南曾文溪排水橋梁改建 安南區淹水可望改善

相關新聞

嘉義市43業者獲烘焙金麥方獎 還有巧克力月餅

嘉義市烘焙「金(麥方)獎」(音ㄆㄤˋ)今天頒獎，有43家烘焙業者通過二階段輔導、評鑑，及產品抽驗衛生標準合格獲「金(麥方...

雲林疫後首場跨國畫展 虎尾厝沙龍書店俄國畫家到訪

俄羅斯藝術家林仁亞（Evgeny Bondarenko），走遍許多國家畫下城市角落，把對城市的情感融入畫中，充滿溫度，兩...

台南連69天見「嘉玲」 黃偉哲攬客要民眾來台南旅遊

台南市長黃偉哲今天連趕後壁區俗女村開幕以及新營甜蜜節開幕記者會，他表示，台南已經連續69天「嘉玲」，他歡迎所有的遊客到台...

嘉縣承辦明年全運會 翁章梁視察體育館修繕 年底完工

嘉義縣政府為迎接明年全民運動會，讓來自各地運動好手及觀眾擁有最棒的賽事體驗，縣長翁章梁上午視察主場館縣立體育館修繕進度，...

SOLO脫衣舞墓仔埔也去 文史工作者見證早期暗黑娛樂史

嘉義縣文化基金會董事、社群「朴子郡＠生活圈」版主陳俊哲，1981年應高中同學邀約，曾到大林鎮住2天，奇幻遊程是到戲院看脫...

嘉義科學園區選址台糖太保農場 蘇貞昌明視察

行政院長蘇貞昌去年底到嘉義縣視察馬稠後產業園區，宣布送嘉義科學園區設置大禮物，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。