雲林疫後首場跨國畫展 虎尾厝沙龍書店俄國畫家到訪

俄羅斯藝術家林仁亞（Evgeny Bondarenko），走遍許多國家畫下城市角落，把對城市的情感融入畫中，充滿溫度，兩年前曾到雲林虎尾畫了虎尾厝沙龍獨立書店，今天受雲林故事人協會邀請重遊故地開畫展，與地方文人相會，心情格外激蕩，故事人協會收更錄他珍貴作品製成繪本，讓熱愛台灣的林仁亞創作人生，留下珍貴「腳印」。

雲林故事人協會理事長唐麗芳說，疫情影響目前只600多名俄羅斯人駐留台灣，林仁亞是唯一的藝術家，幾年前因緣際會與林結識，發現他善用鉛筆或墨水筆寫畫城市生命，創作風格獨特，融入個人深厚情感，被譽為會說話的作品，看畫就像聽故事，身歷其境。

留台5年擅畫街角建築的林仁亞，認為作畫不要想畫得很像，要透析城市結構再融入情感，才能啟發人的感知，喚醒人們注意身邊事物，改變人的察覺及感知能力。透過藝術的詮釋，讓平凡無奇的生活事物，變得有趣，衍生不同的意義。

35歲的林仁亞是國際作品「生命的脈動. 世界城市」的作者，作品深受美、法、中、俄等國收藏家喜愛，即日起他以「尋寶人」之名在虎尾厝沙龍獨立書店開展，書店主人王麗萍說，林仁亞不斷用畫筆探索每座城市，幾年前從網路看到書店造型很獨特，隨手截圖畫下書店一角，隔兩年親訪書店寫生，如今能來開展，鍾情雲林，難能可貴。