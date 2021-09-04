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雲林疫後首場跨國畫展 虎尾厝沙龍書店俄國畫家到訪

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
俄羅斯畫家林仁亞擅畫城市街景，其筆下生動的城市充滿生命，作品將在虎尾厝沙龍展出，書店主人說明林的創作歷程。記者蔡維斌／攝影
俄羅斯畫家林仁亞擅畫城市街景，其筆下生動的城市充滿生命，作品將在虎尾厝沙龍展出，書店主人說明林的創作歷程。記者蔡維斌／攝影

俄羅斯藝術家林仁亞（Evgeny Bondarenko），走遍許多國家畫下城市角落，把對城市的情感融入畫中，充滿溫度，兩年前曾到雲林虎尾畫了虎尾厝沙龍獨立書店，今天受雲林故事人協會邀請重遊故地開畫展，與地方文人相會，心情格外激蕩，故事人協會收更錄他珍貴作品製成繪本，讓熱愛台灣的林仁亞創作人生，留下珍貴「腳印」。

雲林故事人協會理事長唐麗芳說，疫情影響目前只600多名俄羅斯人駐留台灣，林仁亞是唯一的藝術家，幾年前因緣際會與林結識，發現他善用鉛筆或墨水筆寫畫城市生命，創作風格獨特，融入個人深厚情感，被譽為會說話的作品，看畫就像聽故事，身歷其境。

留台5年擅畫街角建築的林仁亞，認為作畫不要想畫得很像，要透析城市結構再融入情感，才能啟發人的感知，喚醒人們注意身邊事物，改變人的察覺及感知能力。透過藝術的詮釋，讓平凡無奇的生活事物，變得有趣，衍生不同的意義。

35歲的林仁亞是國際作品「生命的脈動. 世界城市」的作者，作品深受美、法、中、俄等國收藏家喜愛，即日起他以「尋寶人」之名在虎尾厝沙龍獨立書店開展，書店主人王麗萍說，林仁亞不斷用畫筆探索每座城市，幾年前從網路看到書店造型很獨特，隨手截圖畫下書店一角，隔兩年親訪書店寫生，如今能來開展，鍾情雲林，難能可貴。

王麗萍說，疫情解封後的第一場藝展，「尋寶人」到訪，十分難得，當想放慢腳步，感受片刻生命的真實，不妨和尋寶人來一場午後的對話，詳情可上書店網頁查詢。

俄羅斯畫家林仁亞畫下香港街景一隅的作品。記者蔡維斌／翻攝
俄羅斯畫家林仁亞畫下香港街景一隅的作品。記者蔡維斌／翻攝
俄羅斯畫家林仁亞受邀到雲林虎尾厝沙龍獨立書店開畫展，雲林故事人協會的繪本中有其在雲林的生動作品。記者蔡維斌／攝影
俄羅斯畫家林仁亞受邀到雲林虎尾厝沙龍獨立書店開畫展，雲林故事人協會的繪本中有其在雲林的生動作品。記者蔡維斌／攝影
俄羅斯畫家林仁亞（右一）說明他的創作歷程。記者蔡維斌／攝影
俄羅斯畫家林仁亞（右一）說明他的創作歷程。記者蔡維斌／攝影
俄羅斯畫家林仁亞畫下虎尾厝沙龍獨立書店一隅的作品。記者蔡維斌／翻攝
俄羅斯畫家林仁亞畫下虎尾厝沙龍獨立書店一隅的作品。記者蔡維斌／翻攝
虎尾厝沙龍獨立書店主人王麗萍展示俄羅斯畫家林仁亞畫下書店一隅的作品。記者蔡維斌／攝影
虎尾厝沙龍獨立書店主人王麗萍展示俄羅斯畫家林仁亞畫下書店一隅的作品。記者蔡維斌／攝影

俄羅斯

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