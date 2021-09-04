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影／蘇貞昌參觀奇美博物館 忙著解說兵器使用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影

行政院蘇貞昌下午專程到台南奇美博物館參觀，館方首先安排觀賞知名時尚攝影師蒂姆沃克「美妙事物」攝影特展，接著參觀博物館內的珍貴動物標本、化石、藝術雕塑、各國樂器等常態展覽；蘇貞昌由奇美博物館董事長郭玲玲陪同，觀看各類藝術品、聽解說時表情平靜，穿過雕塑大道對兩旁各類裸體雕塑未特別在意，但是一到了古代兵器展廳，立即精神奕奕。

蘇貞昌花了近一小時仔細觀賞各國珍貴刀、劍、槍砲、弓箭、盾牌、甲冑等等1600多件兵器，還不時詢問解說人員，甚至還能講出他對兵器相關戰爭歷史的了解、看到日本幕府時代兵器時還提到當時的兵變事件，還搭配手勢向一旁陪同參觀人員解說日本兵器該如何使用，一旁行政院秘書長李孟諺不斷地點頭稱是。

蘇貞昌與李孟諺雖低調參觀、但被大批員警與隨扈包圍，沒回答記者問題、沒與民眾互動；許多參觀民眾突然看到大批維安人員出現，紛紛好奇駐足觀望，不過有小朋友疑似因而嚇哭。有人在一旁拍照、興奮的說「從來沒看過、那個就是蘇貞昌！我有拍到耶！」還有人說，「沒想到蘇貞昌會來參觀博物館」。蘇貞昌因參觀兵器廳花較多時間超過預期，拉長行程停留兩個多小時後才轉往十鼓園區參觀，顯得意猶未盡。

蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行的行政院發言人羅秉成等人員說明。記者周宗禎／攝影
蘇貞昌參觀奇美博物館各國兵器時如數家珍、不時搭配各種手勢向隨行的行政院發言人羅秉成等人員說明。記者周宗禎／攝影

蘇貞昌 奇美博物館 行政院

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