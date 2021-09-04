台南連續69天無確診病例 市府：高興5分鐘就好
台南市連續69天無COVID-19確診病例，台南市副市長戴謙今天在台南市防疫記者會上表示，因長榮貨機前艙機組員及機師兒子確診事件，台南只要高興5分鐘就好。
戴謙下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，台南市連續69天無確診病例，是全國疫情相對穩定的城市，但仍應持續努力。
鑑於長榮機師確診事件，戴謙說，台南連續69天無確診病例，只要高興5分鐘就好。台南市政府衛生局長許以霖表示，將以最高規格防疫措施因應。
至於中秋節烤肉等相關活動是否因長榮機師事件而取消，戴謙指出，將密切注意嚴控，視現況規劃。許以霖表示，待明朗化後再調整制定，隨時滾動式檢討。
許以霖同時公布台南市最新COVID-19疫苗施打現況，第1劑接種73萬8736劑次，涵蓋率39.5%；第2劑9萬4664劑次，涵蓋率5.1%；第1、2劑施打總計83萬3400劑次，涵蓋率44.6%。
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