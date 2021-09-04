雲林長青食堂恢復共餐 八旬快樂老廚工受表揚
疫情解封，各地長青食堂恢復共餐，雲林多達萬餘名老人重拾共餐的樂趣，縣府今天表揚績優長青食堂和志工，其中水林鄉蔦松國小食堂是最久且是跨6村的最大食堂；來自二崙鄉的86歲廖世培及85歲廖林照是最高齡志工，每天幫忙下廚逾20年，他們說每天切菜備餐最快樂「切菜當作運動愈切身體愈勇」。
雲林縣長今天親往頒獎，並一一和志工閒話家常，感謝老人家不辭辛勞，為著顧大家腹肚，走進熱烘烘的廚房，每天搬菜、切菜，辛苦充當「走桌仔」（廚工），就為看到好吃的菜上桌，大家快樂呷健康。
張麗善說，長青食堂已不僅是共餐場所，更是老人家生活重要場域，除了享用健康美食，大家呷飯配話，美食共餐、心事共聊，肚子吃飽飽，心事一吐為快，彼此分享，心靈也獲得無比慰藉，食堂的功能不斷在社區擴散，透過共餐共聊，像是一家人，尤其感謝這些主動擔任志工的老人家，有他們的奉獻，餐桌更芬芳，人情更透徹。
張麗善今天除表揚共餐單位，更表揚126位辛苦的志工及廚工，她更允諾未來將在全縣391村里全面推廣長青食堂。受獎老人家喜出望外，二崙鄉86歲廖世培是最年長也是最資深廚工，他笑說，沒想到切切菜，都還能上台受獎，他分享當廚工的快樂，以前幾乎不下廚，但自當了志工覺得廚房是個讓人忘憂得樂的小世界。
阿嬤廖林照也說，每天洗菜、切菜，不失智還可練身體，看到大家吃得笑呵呵，更有成就感，所以老人下廚尚健康。
社會處長林文志表示，到今年8月全縣已增至150處長青食堂，每天超過萬人一起共餐，食堂的成功，歸功於志工及廚工犧牲奉獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言