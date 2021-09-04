雲林長青食堂恢復共餐 八旬快樂老廚工受表揚

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表揚辛苦的長青食堂廚工和志工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚辛苦的長青食堂廚工和志工。記者蔡維斌／攝影

疫情解封，各地長青食堂恢復共餐，雲林多達萬餘名老人重拾共餐的樂趣，縣府今天表揚績優長青食堂和志工，其中水林鄉蔦松國小食堂是最久且是跨6村的最大食堂；來自二崙鄉的86歲廖世培及85歲廖林照是最高齡志工，每天幫忙下廚逾20年，他們說每天切菜備餐最快樂「切菜當作運動愈切身體愈勇」。

雲林縣長今天親往頒獎，並一一和志工閒話家常，感謝老人家不辭辛勞，為著顧大家腹肚，走進熱烘烘的廚房，每天搬菜、切菜，辛苦充當「走桌仔」（廚工），就為看到好吃的菜上桌，大家快樂呷健康。

張麗善說，長青食堂已不僅是共餐場所，更是老人家生活重要場域，除了享用健康美食，大家呷飯配話，美食共餐、心事共聊，肚子吃飽飽，心事一吐為快，彼此分享，心靈也獲得無比慰藉，食堂的功能不斷在社區擴散，透過共餐共聊，像是一家人，尤其感謝這些主動擔任志工的老人家，有他們的奉獻，餐桌更芬芳，人情更透徹。

張麗善今天除表揚共餐單位，更表揚126位辛苦的志工及廚工，她更允諾未來將在全縣391村里全面推廣長青食堂。受獎老人家喜出望外，二崙鄉86歲廖世培是最年長也是最資深廚工，他笑說，沒想到切切菜，都還能上台受獎，他分享當廚工的快樂，以前幾乎不下廚，但自當了志工覺得廚房是個讓人忘憂得樂的小世界。

阿嬤廖林照也說，每天洗菜、切菜，不失智還可練身體，看到大家吃得笑呵呵，更有成就感，所以老人下廚尚健康。

社會處長林文志表示，到今年8月全縣已增至150處長青食堂，每天超過萬人一起共餐，食堂的成功，歸功於志工及廚工犧牲奉獻。

雲林縣長張麗善表揚績優長青食堂，以及辛苦的廚工和志工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚績優長青食堂，以及辛苦的廚工和志工。記者蔡維斌／攝影
雲林86歲最資深廚工廖世培（右二起）、阿嬤廖林照，接受縣長張麗善表揚並分享快樂廚工的心得。記者蔡維斌／攝影
雲林86歲最資深廚工廖世培（右二起）、阿嬤廖林照，接受縣長張麗善表揚並分享快樂廚工的心得。記者蔡維斌／攝影

下廚 張麗善

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