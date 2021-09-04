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嘉縣承辦明年全運會 翁章梁視察體育館修繕 年底完工
嘉義縣政府為迎接明年全民運動會，讓來自各地運動好手及觀眾擁有最棒的賽事體驗，縣長翁章梁上午視察主場館縣立體育館修繕進度，指示打造優質比賽場地，提供選手觀眾及鄉親友善運動環境。
縣立體育1998年興建完工，使用超過20餘年，未進行大規模修繕，現有建物設備老舊、漏水，縣府為確保全民運動會賽事平安，籌措配合款，向中央爭取補助，修繕工程費共7800萬元，預計12月底完工。
2022年全民運動會定10月8日至13日，在嘉義縣舉行，身為地主的嘉縣府及縣民期待各縣市運動好手及民眾來嘉作客。
翁章梁說，明年全民運在嘉縣，體育館是最重要場地，是花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，為提供選手標準、安全設備場地，特別要求工程單位以最高標準，檢視施工品質。
體育館周遭道路也花3000多萬元，施工人行步道，期待未來體育館成為縣民運動、休閒散步重要場域，完工後體育館將展現全新面貌，讓各縣市選手安心比賽，創佳績。
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