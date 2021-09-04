SOLO脫衣舞墓仔埔也去 文史工作者見證早期暗黑娛樂史

嘉義縣文化基金會董事、社群「朴子郡＠生活圈」版主陳俊哲，1981年應高中同學邀約，曾到大林鎮住2天，奇幻遊程是到戲院看脫衣舞，長久以來這段經驗模糊，似真似假，訪談地方人士、田野調查，得到證實，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。

台灣戲台演變，最早是地上搭架子、拉布篷，接著是大卡車上搭架子、拉布篷，然後是「電子琴花車」，最後是現在「油壓展開式」的電子琴花車。

SOLO是脫衣舞俗稱，舞者只有花名，由「包頭」管理。約18歲由酒店開始，習慣後才跑外場，有專人接送。賣身2、3年，都是父親輸賭，20萬用3年女兒肉體青春償還，20萬那時可買1棟透天厝。一晚跳五攤，包吃，每攤舞者1人費用1500，舞者可抽200元，綁「查某」包頭有3人。

跳舞過程是一絲不掛披件被單、服飾，先包緊緊，然後花車舞台上，一邊換一邊間歇掀開。沒什麼舞技就隨音樂扭動，三點全露也沒修毛，那件被單稱「袈裟」。

陳俊哲說，最危險是墓地SOLO，不強迫、自由接單，紅包不抽成。因為很多人到墓地觀明牌，中了要還願，還願就是花錢找小姐跳脫衣舞；有人不敢接單跳，因為曾有人被煞到，煞到自言自語無法工作。

舞者來源也有賭輸下海，也有「包頭」老婆看到好賺下海。經營「台主」黑白兩道要熟，小姐下舞台主動給你摸可以，觀眾爬上來就沒規矩；整天看SOLO沒感覺，有一次歐巴桑說「脫光光真見笑！」可是還是跑去看，看完說真是「無同款，毛卡多卡少」。