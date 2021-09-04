快訊

貘法少女命名大戰結果出爐！「貘花豆」最終勝出

帕運羽球／方振宇4強賽惜敗 下午3點與印尼選手爭銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOLO脫衣舞墓仔埔也去 文史工作者見證早期暗黑娛樂史

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供
嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供

嘉義縣文化基金會董事、社群「朴子郡＠生活圈」版主陳俊哲，1981年應高中同學邀約，曾到大林鎮住2天，奇幻遊程是到戲院看脫衣舞，長久以來這段經驗模糊，似真似假，訪談地方人士、田野調查，得到證實，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。

台灣戲台演變，最早是地上搭架子、拉布篷，接著是大卡車上搭架子、拉布篷，然後是「電子琴花車」，最後是現在「油壓展開式」的電子琴花車。

SOLO是脫衣舞俗稱，舞者只有花名，由「包頭」管理。約18歲由酒店開始，習慣後才跑外場，有專人接送。賣身2、3年，都是父親輸賭，20萬用3年女兒肉體青春償還，20萬那時可買1棟透天厝。一晚跳五攤，包吃，每攤舞者1人費用1500，舞者可抽200元，綁「查某」包頭有3人。

跳舞過程是一絲不掛披件被單、服飾，先包緊緊，然後花車舞台上，一邊換一邊間歇掀開。沒什麼舞技就隨音樂扭動，三點全露也沒修毛，那件被單稱「袈裟」。

陳俊哲說，最危險是墓地SOLO，不強迫、自由接單，紅包不抽成。因為很多人到墓地觀明牌，中了要還願，還願就是花錢找小姐跳脫衣舞；有人不敢接單跳，因為曾有人被煞到，煞到自言自語無法工作。

舞者來源也有賭輸下海，也有「包頭」老婆看到好賺下海。經營「台主」黑白兩道要熟，小姐下舞台主動給你摸可以，觀眾爬上來就沒規矩；整天看SOLO沒感覺，有一次歐巴桑說「脫光光真見笑！」可是還是跑去看，看完說真是「無同款，毛卡多卡少」。

那時朴子繞境花車後有一群人跟，過溝熱鬧花車號稱最多，30輛在廟口一字排開，布袋戲、歌仔戲相形失色，台下沒人。那時大人不會禁止小孩圍觀，奇妙年代，大人也放任，後來政府取締，「台主」糾眾拉布條抗議遊行。

嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供
嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供
嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供
嘉義縣文化基金會董事陳俊哲訪談地方人士、田野調查，見證早期暗黑娛樂SOLO脫衣舞歷史。圖／陳俊哲提供

朴子 酒店

相關新聞

SOLO脫衣舞墓仔埔也去 文史工作者見證早期暗黑娛樂史

嘉義縣文化基金會董事、社群「朴子郡＠生活圈」版主陳俊哲，1981年應高中同學邀約，曾到大林鎮住2天，奇幻遊程是到戲院看脫...

冷氣裝了不能吹 南市教局釋疑

中央推班班有冷氣政策，台南市部分學校教室已裝好冷氣，開學了還不能吹，猶如裝飾品，引起不少學生及家長質疑，指有其他縣市開始...

嘉義科學園區選址台糖太保農場 蘇貞昌明視察

行政院長蘇貞昌去年底到嘉義縣視察馬稠後產業園區，宣布送嘉義科學園區設置大禮物，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政...

台南2公立網球場 私相授受？

林姓讀者向聯合報系投訴，指台南市立網球場及東寧網球場為「基層訓練站」，卻無選手在此訓練，反讓外國人使用，也使台南一中硬式...

嘉大師生研發土壤酵母菌偵測器 委託台積電製晶片

嘉義大學電機工程系教授江政達指導學生徐崇瑜以電化學方式量測土壤中的微生物，歷經2年研究、委託台積電製作晶片，研發土壤酵母...

鬼月展真人顱骨碗 故宮南院引起話題

嘉義縣故宮南院舉辦遠方的戰爭-清宮銅版戰圖特展，讓參觀者見證戰爭「成王敗寇」的殘酷，其中有個展櫃展出斬首敵人首領的顱骨所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。