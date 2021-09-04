嘉義科學園區選址台糖太保農場 蘇貞昌明視察

行政院長蘇貞昌去年底到嘉義縣視察馬稠後產業園區，宣布送嘉義科學園區設置大禮物，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，依原期程，選址10月確定，蘇貞昌將在明天上午視察預定地，宣布這項國家重大建設好消息。

行政院排定行程，明天上午視察「嘉義科學園區」，地點在太保市台糖綠野高爾夫練習場旁。當地是南科管理局公告優先選址台糖太保農場370公頃，這處是原交大嘉義分校預定地。

縣府提報4塊台糖地供評估，經以交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行等條件，檢視縣府政策及發展需求，考量高鐵加乘連結科學園區效益，以縣府所在地附近太保農場為優先評估規畫區位。

蘇貞昌上個月17日到嘉縣，宣布五分車延駛故宮南院2億多元建置補助計畫，才隔半個多月，蘇貞昌明天將再抵嘉，科園區預定地鄰近蔗埕園區，顯示他對嘉縣建設重視及鄉親關愛；未來科園區與高鐵太保車站、南故宮、蒜頭糖廠蔗埕園區、縣治特區及馬稠後產業園區，將建構連結成為帶動科技工業發展的軸心，形成工作生活共同生活圈。