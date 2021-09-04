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嘉義科學園區選址台糖太保農場 蘇貞昌明視察

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區選址外界關注，南科管理局與嘉縣府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，蘇貞昌將在明天上午視察預定地。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址外界關注，南科管理局與嘉縣府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，蘇貞昌將在明天上午視察預定地。記者魯永明／攝影

行政院蘇貞昌去年底到嘉義縣視察馬稠後產業園區，宣布送嘉義科學園區設置大禮物，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，依原期程，選址10月確定，蘇貞昌將在明天上午視察預定地，宣布這項國家重大建設好消息。

行政院排定行程，明天上午視察「嘉義科學園區」，地點在太保市台糖綠野高爾夫練習場旁。當地是南科管理局公告優先選址台糖太保農場370公頃，這處是原交大嘉義分校預定地。

縣府提報4塊台糖地供評估，經以交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行等條件，檢視縣府政策及發展需求，考量高鐵加乘連結科學園區效益，以縣府所在地附近太保農場為優先評估規畫區位。

蘇貞昌上個月17日到嘉縣，宣布五分車延駛故宮南院2億多元建置補助計畫，才隔半個多月，蘇貞昌明天將再抵嘉，科園區預定地鄰近蔗埕園區，顯示他對嘉縣建設重視及鄉親關愛；未來科園區與高鐵太保車站、南故宮、蒜頭糖廠蔗埕園區、縣治特區及馬稠後產業園區，將建構連結成為帶動科技工業發展的軸心，形成工作生活共同生活圈。

依科園區計畫期程，8月進行非都市土地評估，9月環評，10月選址確定，年底選址定案報行政院核定，明年初設科園區辦公室、招商，2023 年土地招租建廠；園區將以全球視野、在地創新，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，規畫百公頃以下園區，朝「精緻多元，優生活，低耗能」建構，協助在地產業軟硬加值及跨界跨業結合，鑲嵌入全球產業價值鏈。

才隔半個多月，蘇貞昌（左四）明天將再抵嘉縣視察科園區預定地，顯示他對嘉縣建設重視及鄉親關愛，圖為日前縣長翁章梁（右）與立委陳明文（左三）蔡易餘（左二）到行政院研討地方重大建設，蘇前來關心。記者魯永明／翻攝
才隔半個多月，蘇貞昌（左四）明天將再抵嘉縣視察科園區預定地，顯示他對嘉縣建設重視及鄉親關愛，圖為日前縣長翁章梁（右）與立委陳明文（左三）蔡易餘（左二）到行政院研討地方重大建設，蘇前來關心。記者魯永明／翻攝
嘉義科學園區選址外界關注，南科管理局與嘉縣府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，蘇貞昌將在明天上午視察預定地。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址外界關注，南科管理局與嘉縣府開會討論會勘公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，蘇貞昌將在明天上午視察預定地。記者魯永明／攝影

嘉義 蘇貞昌 行政院

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