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台灣咖啡首次國際競標每磅1.4萬 買家是本土業者

中央社 / 台中3日電

台灣咖啡首次參與國際競標，就創下每磅500.5美元（約新台幣1萬4000元）高價，買家身分今天揭曉，是4名國內咖啡業者為留下台灣冠軍咖啡，合力以最高價標下。

灣生產的咖啡首次站上國際競標舞台，在國內先經過初、複審後，挑出19支咖啡送國際評審團評分，最終選出9支台灣咖啡豆參加競標拍賣。

參與這次國際競標的黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，這批台灣咖啡豆在國內評選時，她當時擔任評審，就為其中的1支咖啡豆驚豔，因而與另外3名咖啡界好友，合力參與競標，要將台灣好滋味留在國內。

林佩霓指出，成立已20年的ACE（卓越盃咖啡聯盟）是國際間最重要的咖啡競賽及競標組織，迄今已在10多個國家舉辦卓越盃咖啡競賽，評鑑及競標結果，在精品咖啡業界有著權威地位，可說是世界咖啡產國的指引。

林佩霓表示，這次參與典藏咖啡競標（PCA）的台灣咖啡生產者，其中被評選最高分的是來自嘉義卓武山咖啡農場日曬藝伎咖啡豆，杯測風味帶著茉莉花、橙花、水蜜桃及白葡萄香氣，最後以每磅500.5美元結標。

台灣生產的咖啡豆在國際競標舞台創下佳績，林佩霓說，希望透過國際競標拍賣平台，讓更多消費者品嚐到台灣優質咖啡，讓世界看見台灣

咖啡 灣生 看見台灣

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