前瞻計畫投4.5億整治「虎尾潮」 加送親水公園
中央前瞻計畫基礎建設將治理虎尾鎮易淹水問題，並納入虎尾糖廠歷史現場等提出「虎尾潮願景計畫」，透過水岸縫合將虎尾鎮打造成韌性城市，立法委員蘇治芬今天邀集水利署、台灣設計研究院、台糖公司及虎尾鎮公所等單位，向地方說明進度並對談規畫設計，除將解決現有問題，也整合虎尾商業、人文、交通、生態及水利，預計投入4.5億元，可望在2023年中動工。
水利署長賴建信說，水利署委託台灣設計研究院規畫國際競圖，目的除為解決虎尾鎮原有淹水問題，也期望建立台灣首座水環境韌性城鄉，其中包括整治安慶圳，不僅能打開虎尾糖廠圍牆，也能縫合公、私有地，開拓綠地形成在地滯洪區。
如此除減輕民眾淹水損失，也找回安慶圳原有的潔淨環境，更是適合民眾休憩的新空間，串起在地生活圈與北港溪，實現「虎尾潮」；賴建信說，目前初步設計規畫將先召開國際競標，廣邀國內外設計團隊參與，並以專案整體規畫，第1期工程預定於後年動工。
台灣設計研究院長張基義表示，虎尾潮整合在地產業與歷史人文，其設計範圍包括北港溪河川、安慶圳在地滯洪、平和滯洪池環境營造，及虎尾糖業文化園區整體規畫，並透過國際競圖，以創新設計找到水患解方。
立委蘇治芬說，虎尾鎮淹水問題，主因是安慶圳腹地、通洪斷面不夠大，很多圳路無法順利整治，因此該案將虎尾都市計畫區和台糖廠區都納入，以分擔整個虎尾的逕流量，營造在地滯洪，不僅治水，更送給虎尾一座美麗的水岸公園。
台糖公司經理張西德表示，虎尾糖廠位在虎尾計畫區和北港溪之間，扮演著水岸縫合的重要角色，虎尾糖廠的酒精槽及四棟倉庫也將配合虎尾潮計畫活化百年古蹟；虎尾若瑟醫院也計畫串接照護與醫療，建立一座無縫接軌的長照園區，供民眾獲得暢通的療護資源。
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