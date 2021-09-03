台南古都國際半程馬拉松喊停 資格保留至明年

台南市政府今天下午宣布，因疫情影響展延至10月3日辦理的「台南古都國際半程馬拉松」，考量目前國內仍處2級疫情警戒，決議停辦賽事，並保留選手參賽名額至明年古都國際半程馬拉松。

市長黃偉哲表示，國內自5月起疫情升溫後，憑藉防疫、醫護人員的努力及國人發揮高度公民素質，國內疫情已有趨緩之勢，因此更珍惜得來不易的防疫成果，在防疫優先的前提與原則下，取消原訂今年10月3日古都馬賽事，歡迎全國跑友明年再齊聚台南，體驗古都馬魅力。

教育局長鄭新輝表示，今年古都馬共有1萬3千多名選手參賽，雖然國內疫情已有趨緩，但考量馬拉松起跑前將有逾萬人齊聚，且於全程佩戴口罩之下進行高強度路跑運動，對患有心臟及肺部疾病的跑友有潛在風險，基於防疫及安全的綜合考量下決議停辦。