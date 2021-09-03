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台南古都國際半程馬拉松喊停 資格保留至明年

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府今天下午宣布，因疫情影響展延至10月3日辦理的「台南古都國際半程馬拉松」，考量目前國內仍處2級疫情警戒，決議停辦賽事，並保留選手參賽名額至明年古都國際半程馬拉松。

市長黃偉哲表示，國內自5月起疫情升溫後，憑藉防疫、醫護人員的努力及國人發揮高度公民素質，國內疫情已有趨緩之勢，因此更珍惜得來不易的防疫成果，在防疫優先的前提與原則下，取消原訂今年10月3日古都馬賽事，歡迎全國跑友明年再齊聚台南，體驗古都馬魅力。

教育局長鄭新輝表示，今年古都馬共有1萬3千多名選手參賽，雖然國內疫情已有趨緩，但考量馬拉松起跑前將有逾萬人齊聚，且於全程佩戴口罩之下進行高強度路跑運動，對患有心臟及肺部疾病的跑友有潛在風險，基於防疫及安全的綜合考量下決議停辦。

體育處表示，今年古都馬雖停辦，但將自動保留參賽名額至2022古都馬賽事，且感謝跑友的支持，保留名額的選手將加贈2021台南古都國際半程馬拉松完賽獎牌1面。針對明年無法參賽的跑友，將受理全額退費，相關申請退費資訊，後續將於「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁及「台南市體育處官方網站」同步公告，敬請跑友密切留意。

台南市政府今天宣布10月3日將舉辦的「台南古都國際半程馬拉松」停辦。圖／擷取畫面
台南市政府今天宣布10月3日將舉辦的「台南古都國際半程馬拉松」停辦。圖／擷取畫面

疫情 馬拉松 體育

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