搶救台南海岸線退縮 水利局：和中央合力復育力抗惡化

台南市水利局表示，台南市海岸線有69.3公里，起點為八掌溪口，終點為二仁溪口，從北到南為北門區、將軍區、七股區、安南區、安平區及南區。依據經濟部水利署第六河川局與國立成功大學合作探討，海岸侵蝕退縮主因是河川砂源補充減少，及沿海港口興建等工程阻斷海岸漂沙的輸送，為有效減緩海岸侵蝕，已積極與經濟部水利署第六河川局、台江國家公園管理處等協力合作，在台南各海岸段辦理相關海岸防護工程。

經濟部水利署第六河川局主要辦理台南市境內沿岸海堤的整建維護及人工養灘等防護工作，在黃金海岸及曾文溪口北岸侵蝕較嚴重區域已完成突堤興建及人工養灘，近幾年觀察沙灘已有明顯回淤，侵蝕狀況不再惡化，顯示突堤群及人工養灘工法具正面防護效果，未來也將持續辦理人工養灘及結合科技建置台南海岸監測系統，以有效即時地掌握海岸變化，達到營造海岸優質環境的願景。

台江國家公園管理處主要辦理國家公園範圍內沙洲防護工作，今年在網仔寮汕外海側以木樁工法施作減浪柵以防止海岸侵蝕，並與民間團體慈心基金會合作於沙洲種樹以減少風吹砂侵蝕情形，預計在3年內，種植15.7公頃、7萬棵樹，打造綿延的沙洲海岸林和內海紅樹林，守護七股潟湖，同時兼顧農漁業經濟效益、保存文化遺產，達到在地經濟、社會和生態永續性的目標。