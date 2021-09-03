雨災淹水北港民眾怕了 雲林縣府提案爭取3億改善

上月初雲林縣受西南氣流影響，多處降下急降雨，其中北港鎮時雨量更破百毫米，還發生超過10年未見的嚴重水患，造成多處地區淹水災情。縣長張麗善今天持續與水利署、第5河川局及農田水利署雲林區處等，召開地方會議檢討整治對策，針對上中下游河段，除目前正在進行的雨水下水道建置工程，另也改善抽水站前池、出流水路，及北港滯洪池溢流堰、新街大排斷面等，初估約需3億元改善。

張麗善表示，北港鎮主要淹水區位在樹腳里、宗聖街，及太平路與新南路口及北港農工一帶聚落，8月初時的淹水情形，水位高度達20公分至40公分；縣府計畫從上游、中游到下游一併改善。

張麗善說，目前整體治理工程，其中易淹水地區的慶華街，獲營建署補助1230萬元，增設328公尺雨水涵管及5處集水井，進度36.70％，預定11月完工，將銜接新南路既有雨水涵箱，估可減少10公頃淹水面積，保護周邊約3560人口。

而經歷此次雨災，凸顯下游抽水站前池因面積太小，功能無法彰顯，縣府研擬徵收土地、擴大面積加強功能，也讓抽水機可以發揮最高速功能，另新街大排到北港溪段，則將把以往的逆流開拓成順流，提升水流速率。

此外縣府也計畫在府番大排建置分流，減少周邊800公頃農田淹水問題，並再新建雨水下水道增加保固年限、整治新街大排渠道長約409公尺斷面、在滯洪池溢流堰增加倒伏式調節閘門，視水位調制池內水出流，維護容水量。