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21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

南市府：中央將推日僑專案 造冊打COVID-19疫苗

中央社 / 台南3日電

日本將第4度援台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗，台南市副市長趙卿惠今天表示，在台南市長黃偉哲屢次建議下，中央將執行日僑專案，造冊施打COVID-19疫苗。

趙卿惠下午在台南市COVID-19防疫線上記者會指出，日本外務大臣茂木敏充宣布援贈台灣阿斯特捷利康AZ（AstraZeneca）疫苗；日本6月4日首度捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，7月8日113萬劑，7月15日97萬劑，這次是第4次捐贈。

趙卿惠表示，台南的日僑較客氣、接種人數不多，台南市政府仍持續優先為台南的日僑施打AZ疫苗；另外，中央也將執行日僑專案，造冊施打。

黃偉哲告訴中央社記者，台南日僑700多人，約4成已接種，意願沒特別高，但市府仍願提供日僑優先接種，只要向衛生相關單位申請登記即可，但日僑如果想接種AZ以外廠牌疫苗，須在1922平台預約。

台南市政府衛生局公布台南市最新COVID-19疫苗施打現況，第1劑接種72萬6043劑次，人口涵蓋率38.9%；第2劑9萬746劑次，涵蓋率4.9%；第1、2劑施打總計81萬6789劑次，涵蓋率43.7%。

AZ疫苗 COVID-19 日本

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