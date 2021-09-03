南市府：中央將推日僑專案 造冊打COVID-19疫苗
日本將第4度援台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗，台南市副市長趙卿惠今天表示，在台南市長黃偉哲屢次建議下，中央將執行日僑專案，造冊施打COVID-19疫苗。
趙卿惠下午在台南市COVID-19防疫線上記者會指出，日本外務大臣茂木敏充宣布援贈台灣阿斯特捷利康AZ（AstraZeneca）疫苗；日本6月4日首度捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，7月8日113萬劑，7月15日97萬劑，這次是第4次捐贈。
趙卿惠表示，台南的日僑較客氣、接種人數不多，台南市政府仍持續優先為台南的日僑施打AZ疫苗；另外，中央也將執行日僑專案，造冊施打。
黃偉哲告訴中央社記者，台南日僑700多人，約4成已接種，意願沒特別高，但市府仍願提供日僑優先接種，只要向衛生相關單位申請登記即可，但日僑如果想接種AZ以外廠牌疫苗，須在1922平台預約。
台南市政府衛生局公布台南市最新COVID-19疫苗施打現況，第1劑接種72萬6043劑次，人口涵蓋率38.9%；第2劑9萬746劑次，涵蓋率4.9%；第1、2劑施打總計81萬6789劑次，涵蓋率43.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言