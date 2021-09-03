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聯合報70周年慶 桃園村民食堂同慶樂歡欣

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供

聯合報歡慶70周年社慶與村民食堂（桃園藝文店）合作，即日起推出「親您70」與社同慶；9月16日前凡70歲（含）以上長者用餐，結帳前出示身分證供辨識，個人即享「半價」優惠，邀請民眾中秋佳節親子同享喜悅時光。

今年是聯合報成立第70周年，長年來，聯合報致力於提供讀者最好的服務傳遞、最即時的資訊與最完整的內容。

主辦單位表示，為感謝所有讀者、會員和熱愛村民食堂的消費者一路相伴同行，推出暖心優惠活動，邀請民眾一起走進村民食堂，感受味蕾與心靈的雙倍滿足。

優惠辦法非常簡單，即日起到9月16日（周一到周五），凡70歲（含）以上長者，前往用餐即享有個人「半價」優惠，午、晚餐用餐期間皆適用。

提醒符合資格民眾，結帳前請務必出示「身分證」供辨識，即可享有「個人」折扣優惠（無法提供證件供辨識年齡者、恕難折扣優惠），「村民食堂」電話預約專線(03)316-3838，「村民食堂」線上訂位網址：https://bit.ly/3me0OmG

查詢更多好康訊息請加入聯合報LINE＠：https://lin.ee/oR3O3nD。

村民食堂每季推出新菜色，現點現做，正宗功夫點心、頂級粵式料理、珍饈海味任你嘗。圖/村民食堂提供
村民食堂每季推出新菜色，現點現做，正宗功夫點心、頂級粵式料理、珍饈海味任你嘗。圖/村民食堂提供
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供
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村民食堂每季推出新菜色，現點現做，正宗功夫點心、頂級粵式料理、珍饈海味任你嘗。圖/村民食堂提供
村民食堂每季推出新菜色，現點現做，正宗功夫點心、頂級粵式料理、珍饈海味任你嘗。圖/村民食堂提供
座落桃園市藝文特區的村民食堂與聯合報同慶「70周年」推出美食佳餚優惠（親您）專案。圖/村民食堂提供
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身分證 桃園 親子

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