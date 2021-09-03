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嘉義興安國小師生「軍輝橋」致敬 感念國軍87水災建橋

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
興安國小校長查顯良與自治小市長魏菀伶等人，今天到學校旁軍輝橋上向國軍致敬、祝「軍人節快樂」。記者卜敏正／攝影
興安國小校長查顯良與自治小市長魏菀伶等人，今天到學校旁軍輝橋上向國軍致敬、祝「軍人節快樂」。記者卜敏正／攝影

嘉義市興安國小師生感念62年前駐防嘉義國軍重建「軍輝橋」、造福嘉義市民，校長查顯良與自治小市長魏菀伶，自治團隊成員張韶芸、楊璧鈺、譚淳方等人，今天到學校旁軍輝橋上向國軍官兵致敬、祝「軍人節快樂」，並期待軍輝橋改建順利。

查顯良表示，「軍輝橋」原名「白鷺橋」，昔日每逢大雨後八掌溪溪水暴漲，波濤洶湧溪水好像萬馬奔騰一樣，非常壯觀，所以「鷺橋跨浪」成為當時諸羅八景之一。

查顯良說，白鷺橋是嘉義市通往阿里山交通主要橋樑，行人車輛往來日漸增加，民國48年8月7日水災 （俗稱八七水災）洪水沖毀白鷺橋，政府指派當時駐防嘉義的國軍官兵重建橋梁，隔年完工通車，當時為感念國軍官兵，橋名改為「軍輝橋」，興安國小也將這段歷史列入校本課程教材。

家長會長蕭文明表示，軍輝橋於民國67年拓寬至今已42年，橋墩沉箱基礎已大幅裸露，洪峰期間河床沖刷深度極可能超過4.4米 ，政府憂心軍輝橋無足夠承載力，即將辦理全橋改建工程，期待改建後成為嘉義市民，及興安國小親師生一條更方便的安全新橋。

自治小市長魏菀伶說，透過校本課程讓同學們認識軍輝橋，得知國軍官兵62年前負責軍輝橋重建工程，也認知當年建橋辛勞，為感念國軍對嘉義貢獻，才決定到橋上向國軍叔叔、伯伯、阿姨們致敬，祝福「軍人節快樂！」

國軍 嘉義 軍人節

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