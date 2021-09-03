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「台南品味週」登場 黃偉哲感謝提供在地國際精品舞台
2021「台南品味週」下午在仁德「南紡世貿展覽中心」登場，市長黃偉哲到場代言；主打「五展合一、七國參展」到6日；內容有國際頂級酒展、國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、戶外休閒用品展、汽車重機展等五大主題；還有國際品味區、市府主題區、生活品味區和電動車專區，展出150家廠商，超過420格攤位。12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。
黃偉哲表示，台南品味周已成台南各種精品展示舞台，感謝主辦單位一直長久支持地方產業，相信420個攤位今年創新高，能夠讓讓台灣的小農、農會各項產業的精品、百貨都能吸引南來北往的遊客、行銷上再創佳績。
「台南品味週」獲經濟部國際貿易局「推動國際會議及展覽在臺辦理計畫」補助，邀請匈牙利、印尼等七個國家參展。市府主題區由經發局帶領台南商圈、伴手禮及觀光工廠者，農業局與12區農會推廣優質農特精品，30家業者共襄盛舉。
主辦單位表示，今年亮點之一是史瓦帝尼、瓜地馬拉、印尼、捷克、奈及利亞、匈牙利及墨西哥等七國品味展，現場販售咖啡豆、茶葉、啤酒、其他酒精飲料、手工藝品、食品食材等，提供經貿資訊。
另一新亮點是與大型重型機車全國促進會合作展出APRILIA、HONDA、KTM、MOTO GUZZI、YAMAHA等重機100多台，也有重機專用的車衣、輪胎、機油、安全帽等周邊商品。車展區有福特、現代、納智捷及宏佳騰智慧電車、康騏電動車等，明後天有重機人氣Show Girl炒熱氣氛。
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