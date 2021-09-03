快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

秋節限定萬鷺朝鳳生態景觀 太興村長清理環境爬樹摔傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。記者魯永明／翻攝
嘉義縣梅山鄉太興村70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。記者魯永明／翻攝

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。

簡慶輝妻子說，村內有路樹倒下，丈夫與她弟弟清理環境，爬樹修剪，不慎摔落，胸部碰撞水溝；梅山消防分隊獲報救援，檢傷簡慶輝臉部、肩膀及腿部疼痛，傷口處置，送大林慈濟醫院救治，目前住院檢查。

她表示，目前又是萬鷺朝鳳季節觀，碰上本土疫情低調，今年不像去年辦理宣傳活動，避免群聚，丈夫連任4屆村長，為迎接遊客，忙著整理環境，不慎爬樹摔傷。

每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。

嘉義縣梅山鄉太興村70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。記者魯永明／翻攝
嘉義縣梅山鄉太興村70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。記者魯永明／翻攝

賞鳥 慈濟 疫情

延伸閱讀

台南麻豆文旦直送 讓海外友人吃到家鄉味

秋節近 台南動保處為蝦健檢兼食安把關

不讓濁水溪以北民眾呷飯攪沙 拚秋節前完成水覆蓋

百貨公司也可買雲林良品 秋節精選產品今起上架遠東

相關新聞

好康又來了！台南法拍會9月7日登場 名車等你牽回家

好康又來了！行政執行署台南分署預定9月7日（下周二）下午4時起舉辦動產拍賣會，這次拍賣物品有2014年份TOYOTA A...

大林糖廠轉型增露營區 業者順民意拆蛇攀樹造型地景

製糖業沒落，台糖嘉義縣大林糖廠轉型多角化經營，出租露營區發展休閒觀光，增加收益，防疫降級，旅遊景點開放，露營區地景用白鐵...

秋節限定萬鷺朝鳳生態景觀 太興村長清理環境爬樹摔傷

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，70歲村長簡...

台南麻豆文旦直送 讓海外友人吃到家鄉味

中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品，今年農委會透過跨境店...

疫情無法旅遊？台南結合Google實景 推旅遊體驗遊戲

受疫情影響無法外出旅遊？台南市觀光旅遊局首度推出以Google實景體驗台南的「魚頭君出題，迷路台南趣」旅遊遊戲，由觀旅局...

台南推好康！5回收物折價換好物 活動加碼再延長

台南市環保局辦理「5回收折價換好物」活動獲市民熱烈迴響，為回應市民「敲碗」，環保局今天宣布活動延長至9月30日，還沒參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。