秋節限定萬鷺朝鳳生態景觀 太興村長清理環境爬樹摔傷
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，70歲村長簡慶輝清理環境，早上爬樹修剪樹枝，不慎摔落受傷送大林慈濟醫院治療。
簡慶輝妻子說，村內有路樹倒下，丈夫與她弟弟清理環境，爬樹修剪，不慎摔落，胸部碰撞水溝；梅山消防分隊獲報救援，檢傷簡慶輝臉部、肩膀及腿部疼痛，傷口處置，送大林慈濟醫院救治，目前住院檢查。
她表示，目前又是萬鷺朝鳳季節觀，碰上本土疫情低調，今年不像去年辦理宣傳活動，避免群聚，丈夫連任4屆村長，為迎接遊客，忙著整理環境，不慎爬樹摔傷。
每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。
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