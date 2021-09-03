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台南麻豆文旦直送 讓海外友人吃到家鄉味

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品。記者劉學聖／攝影
中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品。記者劉學聖／攝影

中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品，今年農委會透過跨境店商通路，將台南文旦賣到國外，農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲今天在麻豆區農會舉辦「台南文旦直送香港封櫃儀式」，直接將文旦送到顧客海外家中，也讓台灣的朋友要贈送麻豆文旦給外地的親友，提供一個非常好的管道。

農委會副主委黃金城表示，今年跨境生鮮電商直送文旦柚，除了香港、澳門及新加坡外，也增加日本市場，陸續出貨中，今年預計成長50%，目標銷售量為8公噸，台南文旦訂單增加，品質受到國際市場肯定。

由於跨境生鮮電商除要實現快速、新鮮外，同時也要克服外銷可能會面臨的通關及檢疫問題，因此跨境生鮮電商門檻極高，目前先鎖定日、星、港、澳市場，未來也會拓展到馬來西亞及其他海外市場。

農委會推「台灣文旦秋飄香、跨境電商送到家」今天從麻豆區農會封櫃，將啟航到香港。記者劉學聖／攝影
農委會推「台灣文旦秋飄香、跨境電商送到家」今天從麻豆區農會封櫃，將啟航到香港。記者劉學聖／攝影
中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品。記者劉學聖／攝影
中秋佳節即將到來，台灣台南麻豆盛產文旦最近也紛紛採收，由於當地文旦香氣甜度十足，也成為秋節熱銷產品。記者劉學聖／攝影
農委會推「台灣文旦秋飄香、跨境電商送到家」今天從麻豆區農會封櫃，將啟航到香港等海外市場。記者劉學聖／攝影
農委會推「台灣文旦秋飄香、跨境電商送到家」今天從麻豆區農會封櫃，將啟航到香港等海外市場。記者劉學聖／攝影

文旦 電商 生鮮

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