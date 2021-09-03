南區銀髮中心課程訓練 76歲李瑜成樂器維修員

76歲的李瑜教職退休20多年後，興起重返職場念頭，透過勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心的協助，接受課程訓練，習得第二專長，成為一名專業的樂器維修員。

氣質沉穩、談吐有條理的李瑜，曾擔任國中教師30年，退休後，她沒有選擇在家休息，常去公益團體、學校單位擔任志工，偶爾學習音樂相關課程，她覺得能幫助別人、上課學新知，讓她感到放鬆，也藉此不與社會脫節。

縱然在志工領域獲得許多肯定，但李瑜卻覺得，生活裡似乎沒有重心，缺少工作帶來的成就感，也讓她感到遺憾，她想尋找新的生活重心，希望重返職場發揮自我價值。然而，她發現許多職缺，往往因她的年齡、體力等因素，最終無法獲得雇主的青睞。

去年，李瑜搭捷運時看到廣告，於是前往南區銀髮中心，李瑜笑著說「本來只是來看看，但工作人員都很親切，關心我、鼓勵我，還推薦許多課程。」在中心人員熱情的引導下，李瑜敞開心情報名參加南區銀髮中心的就業準備課程。

李瑜對音樂很有興趣，於是銀髮中心安排她參與音樂相關培訓課程，學習樂器保養維修相關技能，課程中，李瑜積極學習、勤作筆記，甚至為了近距離學習，提前到中心報到，搶坐第一排位置，回家後，也認真複習上課內容。

李瑜的努力讓她在課堂上表現優異，也感染了其他學員的學習效果，連老師都比起大拇指誇讚李瑜的求知欲、反應都不輸年輕人，讓人佩服。

另一方面，輔導員積極開發適合李瑜的職缺，幾經努力，終於找到一間知名音樂工作室有求才需求，同時輔導員也鼓勵工作室提供彈性的工作條件，進而推介李瑜前往面試。

李瑜展現出在南區銀髮中心課程所學樂器保養修繕等技能，既迅速又準確，讓雇主相當驚艷，打破對高齡者的刻板印象，錄取了她。

李瑜認真投入在樂器維修工作中，她表示，當一把把樂器在她細心調整下獲得新生，她也再次感受到自我價值的綻放。

「感謝南區銀髮中心發掘我的潛能，幫助我重返職場。」李瑜的生活因為有了職場加值而更加充實、有成就感。近期，她計畫在工作閒暇之餘，開始學習吉他，試著挑戰更多可能，她也鼓勵其他銀髮族「人生無限美好，要成為活到老、學到老的銀髮族。」

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，舉辦各項培訓課程，也積極做企業服務，有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業可多加利用。