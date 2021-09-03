台南推好康！5回收物折價換好物 活動加碼再延長
台南市環保局辦理「5回收折價換好物」活動獲市民熱烈迴響，為回應市民「敲碗」，環保局今天宣布活動延長至9月30日，還沒參與的市民朋友請趕快把握難得機會，用環保行動省荷包。
環保局表示，只要持廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢電扇及廢乾電池等任一品項至轄內大同3C、順發3C、特力屋及愛買等28處合作店家回收，每人每次最高兌換200元現金折價券。，
市長黃偉哲說，建議市民朋友，若有意更換3C資訊用品，不妨趁現在。既清出家中舊的資訊用品，還能兌換折價券，一舉兩得又環保。
換得的折價券，在該賣場內任不拘品項皆可折價，而且現買可現折。廢筆記型電腦每台可兌換100元、廢平板電腦每台可兌換80元、廢顯示器每台可兌換60元、廢電扇每台可兌換20元及廢乾電池每公斤可兌換15元折價券，數量有限兌完為止。
環保局長謝世傑表示，環保局除與轄內28家店家合作「5回收折價換好物活動」外，全市36區清潔隊也辦理兌換活動，民眾持廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢電扇及廢乾電池前往各區清潔隊回收即可兌換洗衣精、洗髮精等民生用品。兌換時民眾提供的個人資料僅供本活動兌換參考依據，不做其他用途，請民眾放心。相關活動訊息及兌換地點，請至環保局資源回收全民動起來網站/110年度活動專區下載查詢。( https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/ )
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