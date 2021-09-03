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疫情秋祭國殤少了陸、空軍代表 嘉義縣軍人忠靈祠祭祀
今天軍人節，嘉義縣秋祭國殤祭祀典禮，上午在鹿草鄉軍人忠靈祠舉行，縣長翁章梁擔任主祭官，防疫雖趨緩降級，但國防部指示陸軍、空軍不派觀禮官兵，只有在地海軍海巡署官兵代表，官兵及家屬減少參與人數，典禮簡單隆重。
軍人忠靈2001年設立，服務先烈忠靈及在地先民往生後安厝，目前安厝榮民有5918人，翁章梁主祭，鹿草鄉長楊秀玉、議員詹琬蓁、榮眷遺族及嘉義地區各軍方代表等各界人士60多人陪祭。
新冠肺炎疫情雖趨緩，仍維持二級警戒，國防部指示陸軍及空軍不派觀禮官兵，家屬也減少參與人數，只有在地海巡署官兵參加，人數較去年減少40多人，典禮全程實聯制、量體溫、戴口罩。
「謝謝國軍，謝謝大家對這塊土地的付出！」翁章梁說，縣政府每年在軍人忠靈祠舉辦春祭及秋祭祭祀典禮，向三軍致上最高敬意，國軍對台灣很重要，國軍弟兄不只捍衛國家、抵禦外侮，發生重大天然災害，投入救災工作，翁章梁說，軍人節，感謝國軍對國家付出，對軍人表達最高敬意。
祭禮結束，翁章梁以拱手向遺族及家屬代表致意，忠靈祠園區配合開放供遺族、地方人士參拜憑弔；園區陳列擺放三輛除役戰車，包括Ｍ24、Ｍ41及Ｍ108，見證近代戰爭史，以及國軍向美國採購武器歷史。
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