好康又來了！台南法拍會9月7日登場 名車等你牽回家

好康又來了！行政執行署台南分署預定9月7日（下周二）下午4時起舉辦動產拍賣會，這次拍賣物品有2014年份TOYOTA ALTIS、BMW大七、福特ESCAPE休旅車等轎車、手環、項鍊及高爾夫球袋及球桿等。適逢疫情第2級警戒期間，台南分署將實施人流管制，僅開放100位民眾登記應買入場，如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場。

台南分署表示，這次拍賣活動當中吸睛物件為2014年份TOYOTA ALTIS，該車輛1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，為第一次拍賣，訂有底價。

台南分署指出，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守防疫規定並兼顧場地因素，拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許100位應買人登記領取號碼牌入場，如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場。每一張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。