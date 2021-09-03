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好康又來了！台南法拍會9月7日登場 名車等你牽回家

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
這次拍賣中有輛2014年份TOYOTA ALTIS，1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，為第一次拍賣，訂有底價。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣中有輛2014年份TOYOTA ALTIS，1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，為第一次拍賣，訂有底價。記者邵心杰／翻攝

好康又來了！行政執行署台南分署預定9月7日（下周二）下午4時起舉辦動產拍賣會，這次拍賣物品有2014年份TOYOTA ALTIS、BMW大七、福特ESCAPE休旅車等轎車、手環、項鍊及高爾夫球袋及球桿等。適逢疫情第2級警戒期間，台南分署將實施人流管制，僅開放100位民眾登記應買入場，如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場。

台南分署表示，這次拍賣活動當中吸睛物件為2014年份TOYOTA ALTIS，該車輛1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，為第一次拍賣，訂有底價。

台南分署指出，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守防疫規定並兼顧場地因素，拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許100位應買人登記領取號碼牌入場，如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場。每一張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，屆時，大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

台南分署指出，這次拍賣物品除有各式名車外，還有手環、項鍊等飾品。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，這次拍賣物品除有各式名車外，還有手環、項鍊等飾品。記者邵心杰／翻攝

疫情 拍賣會 社交距離

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