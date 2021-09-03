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台南文旦跨境電商直送海外 今年目標量8公噸

中央社 / 台南3日電

台南文旦深受好評，台南市政府全力推動跨境電商直送海外，包括日本、新加坡、香港及澳門，今年預定目標銷售量8公噸。台南市長黃偉哲表示，台南文旦今年銷售量佳，價格也高。

行政院農業委員會副主委黃金城、黃偉哲今天在台南市麻豆區農會參與台南文旦直送香港封櫃儀式，藉由跨境電商通路，直接將台南文旦送到海外消費者家中。

黃偉哲指出，台南文旦今年銷售量佳，價格也高，平均價格比去年高出20%至25%，農民種得出來，也銷得出去。黃偉哲表示，台南文旦銷往海外，接受台灣下單、境外提貨方式，連中斷20年的台日文旦銷售，去年也重新開啟，今年訂量又更多，顯示台南文旦真的好吃。

台南市政府農業局表示，台南文旦深受國際市場肯定，今年訂單持續增加，但因跨境生鮮電商要快速、新鮮，且克服外銷可能面臨的通關及檢疫問題，門檻極高，目前先鎖定日本、新加坡及港澳，未來再拓展到馬來西亞等海外市場。

台南市政府農業局長李建裕說，台南文旦收穫面積1088公頃，產量2萬5972公噸，面積及產量居全國之冠。今年全國文旦外銷量2753公噸，較去年同期1258公噸增加1495公噸，而跨境生鮮電商直送預定今年目標銷售量8公噸、創造2000名海外消費者。

文旦 電商 黃偉哲

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