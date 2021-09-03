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大林糖廠轉型增露營區 業者順民意拆蛇攀樹造型地景

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，民眾飽受驚嚇，立委陳明文接獲陳情要求改善，承租經營露營區的黃姓業者雇工拆除。圖／黃姓業者提供
嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，民眾飽受驚嚇，立委陳明文接獲陳情要求改善，承租經營露營區的黃姓業者雇工拆除。圖／黃姓業者提供

製糖業沒落，台糖嘉義縣大林糖廠轉型多角化經營，出租露營區發展休閒觀光，增加收益，防疫降級，旅遊景點開放，露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，民眾飽受驚嚇，承租露營區的黃姓業者從善如流，雇工拆除，恢復原狀。

黃姓業者說，樹上是用白鐵管材質的造型藝術，不是巨蛇，既然觀看民眾有此負面形象，已雇工拆除善，露營區站地1500坪、每個營位寬6公尺、深度8公尺，總共有30幾個營位。

黃姓業者今年初承租露營區，整地開發，提供家庭露營，有草地、鐵塑動物昆蟲雕像、戲水池、沙池、造景雕塑與小步道，開放營運，成為孩子天地，父母朋友聚會好去處。

糖廠位在台1線旁，遠遠就可看到台糖生物科技中心醒目百年巨型煙囪。日治時期建糖廠，吸引大量人口聚集，糖業興盛時期，大林糖廠帶動當地產業，成為當地人指標，隨著製糖產業沒落，糖廠轉型出租多元化經營。

地方人士說，糖業興盛時期，糖廠帶動當地產業，使得大林成為嘉縣經濟繁榮地方，製糖產業沒落，糖廠被北港糖廠合併，1996年停產，部份廠區轉為生技產線，現在糖廠，除遊客中心，新增露營區，希望再創榮景。

嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，民眾飽受驚嚇，立委陳明文接獲陳情要求改善，承租經營露營區的黃姓業者雇工拆除。圖／黃姓業者提供
嘉義縣大林糖廠露營區地景用白鐵管攀繞樹上，被指形狀如同巨大蟒蛇攀繞樹上，民眾飽受驚嚇，立委陳明文接獲陳情要求改善，承租經營露營區的黃姓業者雇工拆除。圖／黃姓業者提供

露營區 北港 嘉義

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