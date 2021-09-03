數字看疫情趨緩！台南市無薪假大幅減少85家、650人

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情有逐漸緩解趨勢，台南市勞工局表示，目前通報實施減班休息單位數已降為234家，實施減班休息的勞工數為2573人，相較於上一周大幅減少了85家，且人數減少近650人，其中最主要復甦的產業別主要為住宿餐飲業及批發零售業，約合計減少了60家、550人。

勞工局提醒事業單位，雖然疫情的影響已逐漸減少，但仍有為數不少的勞工實施減班休息，事業單位仍應依法與勞工進行協商並向勞工局通報；也提醒減班休息的勞工可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」度過疫情的難關。

勞工局統計疫情至今台南轄內已有303家事業單位、5064位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額4338萬元；324家事業單位、3461位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2681萬元。

勞工局長王鑫基呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以利後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助；勞工局也將持續輔導轄內實施減班休息的事業單位，保障勞工權益。