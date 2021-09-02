中正大學攜手印度最大產業聯盟 打造國際創業合作典範

國立中正大學今與印度最大產業聯盟NASSCOM(全國軟件和服務公司協會)簽署合作意願書，培育兩地新創公司產學合作，科技部於印度創立的「臺灣印度人工智慧海外科研中心」將與NASSCOM的AI+IoT卓越中心共同執行此合作計畫，提升雙邊新創環境，未來將每年共同孵育雙邊各10家的新創團隊，驅動具備潛力的新創團隊成長。

簽約儀式在臺灣駐印度代表處大使葛葆萱及印度台北協會會長戴國瀾 (Gourangalal Das)共同見證下，以線上的方式進行，葛引用2020年彭博經濟資料表示，臺灣在135個經濟體中經濟創新之潛力全球第五，台印兩大經濟體在創新與市場的巨大潛力推動下，將是個很好的開始，在人工智慧、物聯網、大數據、AR/VR以及機器學習方面，建立有效合作管道。

本次簽署的合作協議，致力於建置臺印雙邊人工智慧相關新創及產業輔導機制，未來將扮演台灣前進南亞、邁向國際的平台；整合系統軟硬體研發的「台灣資料科學公司」與高光譜影像技術結合影像感測器為核心專利的「海波視智能科技公司」均加入此次協議。

中正大學研發長黃士銘期待藉此次合作，臺印AI中心與NASSCOM共同提升雙邊的新創合作環境、激發更多年輕世代勇於創新創業，雙方共設業師輔導制度、扶植新創，未來將每年共同孵育臺印雙邊各10家的新創團隊，驅動具備潛力的新創團隊成長。