用「溫度」感動人心 藝術家林櫻櫻燒烙畫明起竹崎展出

藝術家林櫻櫻原在台南白河隨先生務農，平時撿拾漂流木，沉迷其中紋理希望替木頭增加更多變化，5年前跟著知名藝術家研習燒烙畫，獲得日本烙畫展佳作肯定，隨後巡迴多地展出，她分享燒烙畫僅兩色，但重在勾勒點線面陰影；竹崎文教基金會明天起於辦公室辦林櫻櫻燒烙畫展。

林櫻櫻說，燒烙畫以熾熱的金屬筆在竹木等天然媒材上，以其烙焦的色調與層次來展現畫面主題，用「溫度創造感動」，一幅手繪烙畫的成功，除作者的繪畫功底外，燙烙技巧也很重要，燒烙焦色（炭粒）的深淺決定於烙筆頭的溫度高低，以及烙筆頭在媒材上移動的速度與接觸的力度。

林櫻櫻原本在台南白河跟著先生種植芒果，農閒時撿拾漂流木，沉醉於其中自然風化多變的造型紋理，她想為木頭增添更多創作變化，5年前跟隨台南知名藝師林姮惠研習燒烙，學有所成後參加「日本東京烙畫展」獲得佳作，作品巡迴國內各地展出獲得國人一致好評。

林櫻櫻的燒烙作品層次分明，她分享最喜歡的畫作「綠度母」，綠度母是觀音化身，創作時台灣疫情嚴峻，林櫻櫻特別將她的微笑放大，望其慈悲能度化眾生度過疫情，這幅畫花了約半年時間創作而成，畫中利用精巧的點線面手法勾勒光、陰影，將坐在蓮花上的觀音大士體現地活靈活現。