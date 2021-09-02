聽新聞
test
0:00 / 0:00
用「溫度」感動人心 藝術家林櫻櫻燒烙畫明起竹崎展出
藝術家林櫻櫻原在台南白河隨先生務農，平時撿拾漂流木，沉迷其中紋理希望替木頭增加更多變化，5年前跟著知名藝術家研習燒烙畫，獲得日本烙畫展佳作肯定，隨後巡迴多地展出，她分享燒烙畫僅兩色，但重在勾勒點線面陰影；竹崎文教基金會明天起於辦公室辦林櫻櫻燒烙畫展。
林櫻櫻說，燒烙畫以熾熱的金屬筆在竹木等天然媒材上，以其烙焦的色調與層次來展現畫面主題，用「溫度創造感動」，一幅手繪烙畫的成功，除作者的繪畫功底外，燙烙技巧也很重要，燒烙焦色（炭粒）的深淺決定於烙筆頭的溫度高低，以及烙筆頭在媒材上移動的速度與接觸的力度。
林櫻櫻原本在台南白河跟著先生種植芒果，農閒時撿拾漂流木，沉醉於其中自然風化多變的造型紋理，她想為木頭增添更多創作變化，5年前跟隨台南知名藝師林姮惠研習燒烙，學有所成後參加「日本東京烙畫展」獲得佳作，作品巡迴國內各地展出獲得國人一致好評。
林櫻櫻的燒烙作品層次分明，她分享最喜歡的畫作「綠度母」，綠度母是觀音化身，創作時台灣疫情嚴峻，林櫻櫻特別將她的微笑放大，望其慈悲能度化眾生度過疫情，這幅畫花了約半年時間創作而成，畫中利用精巧的點線面手法勾勒光、陰影，將坐在蓮花上的觀音大士體現地活靈活現。
竹崎文教基金會明天起將在真武廟旁辦公室展出林櫻櫻作品，董事長何子凡希望為鄉親帶來不一樣的觀展體驗，也期待這門有「溫度」的燒烙藝術，未來能為盛產竹木材料的竹崎地區播下創作種子，讓燒烙成為帶有地方產業特色的藝術創作方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言