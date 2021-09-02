聽新聞
test
0:00 / 0:00

用「溫度」感動人心 藝術家林櫻櫻燒烙畫明起竹崎展出

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
林櫻櫻畫作「福爾摩沙」創作於疫情期間，畫中融入台灣及音符元素，十二生肖象徵家人，希望台灣能順利挺過疫情。記者莊祖銘／攝影
林櫻櫻畫作「福爾摩沙」創作於疫情期間，畫中融入台灣及音符元素，十二生肖象徵家人，希望台灣能順利挺過疫情。記者莊祖銘／攝影

藝術家林櫻櫻原在台南白河隨先生務農，平時撿拾漂流木，沉迷其中紋理希望替木頭增加更多變化，5年前跟著知名藝術家研習燒烙畫，獲得日本烙畫展佳作肯定，隨後巡迴多地展出，她分享燒烙畫僅兩色，但重在勾勒點線面陰影；竹崎文教基金會明天起於辦公室辦林櫻櫻燒烙畫展。

林櫻櫻說，燒烙畫以熾熱的金屬筆在竹木等天然媒材上，以其烙焦的色調與層次來展現畫面主題，用「溫度創造感動」，一幅手繪烙畫的成功，除作者的繪畫功底外，燙烙技巧也很重要，燒烙焦色（炭粒）的深淺決定於烙筆頭的溫度高低，以及烙筆頭在媒材上移動的速度與接觸的力度。

林櫻櫻原本在台南白河跟著先生種植芒果，農閒時撿拾漂流木，沉醉於其中自然風化多變的造型紋理，她想為木頭增添更多創作變化，5年前跟隨台南知名藝師林姮惠研習燒烙，學有所成後參加「日本東京烙畫展」獲得佳作，作品巡迴國內各地展出獲得國人一致好評。

林櫻櫻的燒烙作品層次分明，她分享最喜歡的畫作「綠度母」，綠度母是觀音化身，創作時台灣疫情嚴峻，林櫻櫻特別將她的微笑放大，望其慈悲能度化眾生度過疫情，這幅畫花了約半年時間創作而成，畫中利用精巧的點線面手法勾勒光、陰影，將坐在蓮花上的觀音大士體現地活靈活現。

竹崎文教基金會明天起將在真武廟旁辦公室展出林櫻櫻作品，董事長何子凡希望為鄉親帶來不一樣的觀展體驗，也期待這門有「溫度」的燒烙藝術，未來能為盛產竹木材料的竹崎地區播下創作種子，讓燒烙成為帶有地方產業特色的藝術創作方式。

畫作「綠度母」創作時時台灣疫情嚴峻，林櫻櫻特別將畫中觀音的微笑放大，望其慈悲能度化眾生度過疫情，這幅畫花了約半年時間創作而成，畫中利用精巧的點線面手法勾勒光、陰影，將坐在蓮花上的觀音大士體現地活靈活現。記者莊祖銘／攝影
畫作「綠度母」創作時時台灣疫情嚴峻，林櫻櫻特別將畫中觀音的微笑放大，望其慈悲能度化眾生度過疫情，這幅畫花了約半年時間創作而成，畫中利用精巧的點線面手法勾勒光、陰影，將坐在蓮花上的觀音大士體現地活靈活現。記者莊祖銘／攝影
藝術家林櫻櫻畫作「長城」參加「日本東京烙畫展」獲得佳作。記者莊祖銘／攝影
藝術家林櫻櫻畫作「長城」參加「日本東京烙畫展」獲得佳作。記者莊祖銘／攝影

藝術家

延伸閱讀

峨眉柴窯以海蝕洞為靈感創作 成為竹縣文化局推薦景點

救了許多原不存在的孩子，白色巨塔鬥爭卻讓他重拾畫筆…婦產科權威陳持平，被醫務耽誤的藝術家

中醫大新竹附醫展出6藝術家40件作品 療癒病患心靈

明星藝術家米凱莉向抗疫英雄致敬 創作「等待」破繭出

相關新聞

愛心捐款湧進2千萬元喊停 車禍喪子林老師感謝各界

雲林縣水林鄉立幼兒園女老師林怡秀8月27日發生嚴重車禍，造成兩個兒子死亡及，最小兒子重傷截肢，經新聞媒體披露引起熱烈響應...

台電饋線開關遭雷擊！ 嘉義縣市2716戶晚間已搶修復電

嘉義地區晚間6、7點下起大雨，台電嘉義縣頭橋工業區「二次變電所」位於嘉市忠孝北街的饋線開關，今晚6點24分遭雷擊，導致饋...

雲林崙背鄉晚間停電 台電：21時35分全部復電

雲林縣崙背鄉及鄰近鄉鎮一帶今（2）日晚間18時28分，因線路電纜頭故障，引起雲林崙背變電所斷路器跳脫，造成雲林縣崙背鄉及...

雲林今晚2萬戶無預警大停電 飯煮一半掛點台電搶修

雲林崙背、二崙地區，今晚無預警停電，包二崙的大庄一帶，還有崙背台19線到自強大橋也都暗摸摸，估計約有兩萬戶受停電影響，不...

消失水中的國有地失而復得 農水署將租售助農

雲林沿海最近發現許多舊有灌溉水路，因早年農田轉型魚塭而沈於水中，這些「消失的國土」阻礙了漁電發展，經農民發現透過立委蘇治...

台南爭取行動基地台反卡關 部落居民怨：我們被外界遺忘

台南市大內區環湖里馬斗欄部落地點偏僻，長期手機無訊號，居民憂心遭遇緊急救護恐延誤，電信業者同意裝設行動基地台，卻因唯一聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。