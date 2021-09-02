愛心捐款湧進2千萬元喊停 車禍喪子林老師感謝各界

雲林縣水林鄉立幼兒園女老師林怡秀8月27日發生嚴重車禍，造成兩個兒子死亡及，最小兒子重傷截肢，經新聞媒體披露引起熱烈響應，全國各地善心如潮，短短幾天捐款專戶湧入近2000萬元，應當事人請求，愛心專戶今晚起停止受理，期待把愛心分散其他需要的人。

林老師今天感謝各方捐助，讓她深深感受社會溫暖，她表示，對於各方熱心捐助，經與縣府社會處討論後，她認為社會的愛心已足夠她和小兒子未來的日子，未來的路她會努力走下去，深深謝謝大家的善款，帳戶即日起停止，她希望大家的愛心一樣留在社會上，供應比她更需要的人，未來會將這些捐款用信託方式管理。

水林鄉長許山埜表示，感謝全國民眾熱切關心林老師的遭遇，自發性的捐款，對林老師而言，這不只是捐款，而是全國民眾對她真切的關心和關懷，她非常感謝感念社會大眾。公所也尊重林老師的意願，今天下午5時起將停止水林鄉公所的捐款專戶，請各地善心人士勿再匯款。