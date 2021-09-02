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愛心捐款湧進2千萬元喊停 車禍喪子林老師感謝各界

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
去年才喪夫的林老師在本月二十七日一場車禍造成二子死亡一重傷慘劇，幾天來各方善心如潮，已捐助近兩千萬元，林老師請求各方停止捐助。記者蔡維斌／攝影
去年才喪夫的林老師在本月二十七日一場車禍造成二子死亡一重傷慘劇，幾天來各方善心如潮，已捐助近兩千萬元，林老師請求各方停止捐助。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉立幼兒園女老師林怡秀8月27日發生嚴重車禍，造成兩個兒子死亡及，最小兒子重傷截肢，經新聞媒體披露引起熱烈響應，全國各地善心如潮，短短幾天捐款專戶湧入近2000萬元，應當事人請求，愛心專戶今晚起停止受理，期待把愛心分散其他需要的人。

林老師今天感謝各方捐助，讓她深深感受社會溫暖，她表示，對於各方熱心捐助，經與縣府社會處討論後，她認為社會的愛心已足夠她和小兒子未來的日子，未來的路她會努力走下去，深深謝謝大家的善款，帳戶即日起停止，她希望大家的愛心一樣留在社會上，供應比她更需要的人，未來會將這些捐款用信託方式管理。

水林鄉長許山埜表示，感謝全國民眾熱切關心林老師的遭遇，自發性的捐款，對林老師而言，這不只是捐款，而是全國民眾對她真切的關心和關懷，她非常感謝感念社會大眾。公所也尊重林老師的意願，今天下午5時起將停止水林鄉公所的捐款專戶，請各地善心人士勿再匯款。

捐款 愛心 幼兒園

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