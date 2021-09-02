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台電饋線開關遭雷擊！ 嘉義縣市2716戶晚間已搶修復電
嘉義地區晚間6、7點下起大雨，台電嘉義縣頭橋工業區「二次變電所」位於嘉市忠孝北街的饋線開關，今晚6點24分遭雷擊，導致饋線跳脫，台電指出，已迅速派員搶修，7點10分已全數恢復供電；經統計，由於在縣市交界，受影響停電的包括嘉市東區、嘉縣民雄鄉共2716戶。
台電統計，此次造成嘉市後湖里、荖藤里，嘉縣民雄鄉金興村、福樂村、興南村一帶，共2716戶停電。
台電指出，獲報後立即進行轉派員搶修，分別於6點26分復電74戶、6點57分復電742戶，剩下1900戶，則於7點10分全數復電。
臉書粉專綠豆嘉義人貼文「目前誰家停電？請回報位置」，網友留言表示「忠孝北街應該是變電箱有問題，在省道有看到火花」、「忠孝北街大寶鎮社區」、「忠孝路靠近頭橋這裡也停電」、「忠孝北街停電，什麼時候才會來？剛洗完澡又流汗了」等。
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