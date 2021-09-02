台電饋線開關遭雷擊！ 嘉義縣市2716戶晚間已搶修復電

嘉義地區晚間6、7點下起大雨，台電嘉義縣頭橋工業區「二次變電所」位於嘉市忠孝北街的饋線開關，今晚6點24分遭雷擊，導致饋線跳脫，台電指出，已迅速派員搶修，7點10分已全數恢復供電；經統計，由於在縣市交界，受影響停電的包括嘉市東區、嘉縣民雄鄉共2716戶。

台電統計，此次造成嘉市後湖里、荖藤里，嘉縣民雄鄉金興村、福樂村、興南村一帶，共2716戶停電。

台電指出，獲報後立即進行轉派員搶修，分別於6點26分復電74戶、6點57分復電742戶，剩下1900戶，則於7點10分全數復電。