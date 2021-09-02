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雲林今晚2萬戶無預警大停電 飯煮一半掛點台電搶修

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
民眾在家吃飯遇停電，情境示意圖。本報資料照片
民眾在家吃飯遇停電，情境示意圖。本報資料照片

雲林崙背、二崙地區，今晚無預警停電，包二崙的大庄一帶，還有崙背台19線到自強大橋也都暗摸摸，估計約有兩萬戶受停電影響，不少人沒冷氣可吹熱到崩潰，紛紛到網路留言叫苦。台電雲林區營業處表示，停電係因供電設備故障，目前正搶修中，已有部分地區逐步恢復供電。

今晚約六時許，雲林縣二崙鄉和崙背鄉各村忽然停電，由於今天無風無雨，天氣炎熱，如何會突然大停電，很多人感到不解，不少人紛紛到「二崙人讚出來」等臉書留言，不少網友還開罵，停電怎不通知，飯煮到一半停電了，網友說「難怪路上感覺很暗」、「雲林鄉下地方停電，已經半個小時過去了，熱成這樣怎麼辦」。

「庄西停電」、「崙背也停電」、「四番地也停電」、「電鍋煮飯煮一半怎麼辦」、「怎麼停電了呢？煮晚餐餒」、「來一場手電筒晚餐」....。當地縣議員李明哲獲知後趕緊通報台電，請人趕往搶修。

台電雲林區營業處指出，這次停電係因供電設備故障，目前也派出大批人員分頭搶修中，停電最高影響戶數為24780戶，到今晚近八時許，有些地區已逐步搶修復電中。

雲林今晚2萬戶無預警大停電，有人飯煮一半掛點，網友叫苦連連，台電動員搶修已逐步復電中。記者蔡維斌／翻攝
雲林今晚2萬戶無預警大停電，有人飯煮一半掛點，網友叫苦連連，台電動員搶修已逐步復電中。記者蔡維斌／翻攝

停電 台電

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