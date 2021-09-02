斗六文旦柚飄香 藝人組團義賣挺創世

雲林縣斗六市公所今天文旦飄香，散發濃濃柚香愛，藝人梁佑南、陳子強、元六、鍾天、洪喻蕎、羽庭、林奕妘、嚴常銘等人，鑑於疫情衝擊，社福募款收入大幅減少，今天組團赴斗六市公所義賣斗六文旦，用行動力挺創世基金會，呼籲網友踴躍採購，衝高買氣捐愛心。

斗六市長林聖爵說，為了募集善款，創世基金會斗六分院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣，並邀請金牌主廚「阿賢師」，用文旦製作消暑「花好柚香鮮蝦和風沙拉」，晶瑩飽滿的涼拌文旦料理上桌、散發清新柚子香，讓人一口接一口「心涼脾胃開」。

曾獲頭等獎的斗六朱丹灣文旦，堅持有機栽培、草生栽培農法，無農藥品質佳，享譽市場，藝人梁佑南、陳子強、元六、鍾天、洪喻蕎、羽庭、林奕妘、嚴常銘等人，今天相招到斗六，義賣文旦挺創世。

林聖爵感謝藝人的用心，尤其疫情許多大型勸募活動停辦，創世斗六清寒植物人安養院目前照護42位植物人，每人月需4至6萬元，每月基本支出高達一百多萬元，希望民眾多多響應，踴躍買文旦或月餅禮盒捐愛心，支持創世。