消失水中的國有地失而復得 農水署將租售助農

雲林沿海最近發現許多舊有灌溉水路，因早年農田轉型魚塭而沈於水中，這些「消失的國土」阻礙了漁電發展，經農民發現透過立委蘇治芬向農水署陳情，經清查光是台西崙中段就有多達40公頃的水路「失而復得」，農水署表示，全國這種情形很多，將一一清查把舊水路報廢，並租售幫助農民轉型發展光電。

為發展漁電共生，農委會和經濟部在全國6縣市選定4千多公頃符合開發的魚塭作為光電先行區，其中雲林佔700多公頃，最近卻發現魚塭區暗藏許多「看不見」的國有地，因地權不屬於漁民，嚴重影響光電計畫的推行。

台西鄉漁電先行區約680公頃，養殖業者丁坤乾在辦理開發過程中，發現一個鮮為人知的農水路問題，馬上向立委蘇治芬陳情，經農水署清查，發現光是台西鄉崙中、崙西段養殖區就有多達40公頃已消失的灌溉水路。

業者丁坤乾、吳啟章等人說，申辦魚塭轉型漁電的土地整合過程中，意外發現魚塭區「潛藏」許多3、40年前的灌溉舊水路，隨著時空及土地使用的轉變，或被佔用或已頹損淹沒在魚塭中，這些看不見的國土，成為土地整合、併購開發的阻力。

蘇治芬說，這些舊水路已喪失原有灌排功能，魚塭區既已被劃為漁電先行區，失能的水路繼續留存，只會阻礙發展和使用，希望早日廢除，以利光電轉型發展。

蘇治芬今天邀農水署長蔡昇甫、副署長兼雲林管理處長林國華召開水路清查說明會，大批漁民到場關切，蔡昇甫感謝漁民讓這批消失的國土失而復得，共創綠能、養殖、農水三贏局面，他說，這些舊水路將盡速辦理鑑界、報廢及租售作業，對於漁民關切的租售價格，將依公告地價處分，負擔不會太大，請大家放心。