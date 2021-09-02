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消失水中的國有地失而復得 農水署將租售助農

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
政府積極推動漁電共生，但魚塭區許多數十年前的舊有灌溉水路已消失在魚塭中，造成土地開發受阻，農水署完成清查並將廢止水路再予租售助農。記者蔡維斌／攝影
政府積極推動漁電共生，但魚塭區許多數十年前的舊有灌溉水路已消失在魚塭中，造成土地開發受阻，農水署完成清查並將廢止水路再予租售助農。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海最近發現許多舊有灌溉水路，因早年農田轉型魚塭而沈於水中，這些「消失的國土」阻礙了漁電發展，經農民發現透過立委蘇治芬向農水署陳情，經清查光是台西崙中段就有多達40公頃的水路「失而復得」，農水署表示，全國這種情形很多，將一一清查把舊水路報廢，並租售幫助農民轉型發展光電。

為發展漁電共生，農委會和經濟部在全國6縣市選定4千多公頃符合開發的魚塭作為光電先行區，其中雲林佔700多公頃，最近卻發現魚塭區暗藏許多「看不見」的國有地，因地權不屬於漁民，嚴重影響光電計畫的推行。

台西鄉漁電先行區約680公頃，養殖業者丁坤乾在辦理開發過程中，發現一個鮮為人知的農水路問題，馬上向立委蘇治芬陳情，經農水署清查，發現光是台西鄉崙中、崙西段養殖區就有多達40公頃已消失的灌溉水路。

業者丁坤乾、吳啟章等人說，申辦魚塭轉型漁電的土地整合過程中，意外發現魚塭區「潛藏」許多3、40年前的灌溉舊水路，隨著時空及土地使用的轉變，或被佔用或已頹損淹沒在魚塭中，這些看不見的國土，成為土地整合、併購開發的阻力。

蘇治芬說，這些舊水路已喪失原有灌排功能，魚塭區既已被劃為漁電先行區，失能的水路繼續留存，只會阻礙發展和使用，希望早日廢除，以利光電轉型發展。

蘇治芬今天邀農水署長蔡昇甫、副署長兼雲林管理處長林國華召開水路清查說明會，大批漁民到場關切，蔡昇甫感謝漁民讓這批消失的國土失而復得，共創綠能、養殖、農水三贏局面，他說，這些舊水路將盡速辦理鑑界、報廢及租售作業，對於漁民關切的租售價格，將依公告地價處分，負擔不會太大，請大家放心。

蔡昇甫說，由於這是國內首例，相信其他縣市也會有同樣情形，將會持續清查處分，以利農漁、光電發展。

台西養殖漁民發現許多觀有農水路沈於魚塭中，經農水署清查使國有地失而復得，今天召開說明會將把舊水路廢除並租售給漁民發展農漁光電。記者蔡維斌／攝影
台西養殖漁民發現許多觀有農水路沈於魚塭中，經農水署清查使國有地失而復得，今天召開說明會將把舊水路廢除並租售給漁民發展農漁光電。記者蔡維斌／攝影
農水署長蔡昇甫（左二）親為漁民解答疑惑，強調會盡速辦理租售，以利魚塭土地完整開發。記者蔡維斌／攝影
農水署長蔡昇甫（左二）親為漁民解答疑惑，強調會盡速辦理租售，以利魚塭土地完整開發。記者蔡維斌／攝影
台西鄉養殖業者發現許多消失在魚塭的舊農水路，農水署清查後決定報廢並租售給漁民，共創農漁光電發展雙贏。記者蔡維斌／攝影
台西鄉養殖業者發現許多消失在魚塭的舊農水路，農水署清查後決定報廢並租售給漁民，共創農漁光電發展雙贏。記者蔡維斌／攝影
台西魚塭區藏有許多消失的舊農水路，農水署完成清查並公布地圖，漁民十分關切紛紛前往了解。記者蔡維斌／攝影
台西魚塭區藏有許多消失的舊農水路，農水署完成清查並公布地圖，漁民十分關切紛紛前往了解。記者蔡維斌／攝影

漁民 蘇治芬 農民

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