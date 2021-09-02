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台南爭取行動基地台反卡關 部落居民怨：我們被外界遺忘

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
爭取行動基地台反卡關，台南大內馬斗欄居民居民怨被外界遺忘，市府強調將尋求解套方案。記者謝進盛／攝影
爭取行動基地台反卡關，台南大內馬斗欄居民居民怨被外界遺忘，市府強調將尋求解套方案。記者謝進盛／攝影

台南市大內區環湖里馬斗欄部落地點偏僻，長期手機無訊號，居民憂心遭遇緊急救護恐延誤，電信業者同意裝設行動基地台，卻因唯一聯絡道路寬不到4米，無法符合最低得6公尺法令需求而觸礁，市議員吳通龍為地方請命，市長黃偉哲說，會邀相關單位會勘尋求解套。

大內、楠西、六甲交界的馬斗欄部落，位於烏山頭水庫上游，行政區域為大內區環湖里9鄰，屬於水質水源保護區，僅靠一條產業道路接市道174線對外聯絡，全境四周為丘陵地，僅有10多戶人家，有的居民因就業需求另在他處居住，僅假日回來，當地對外交通不便。

環湖里長陳義男說，馬斗欄居民且得繞經楠西、玉井後約1小時多，才能到大內市區，山路寬不到4米起伏大，當地手機訊號全不通，連line也掛，每逢颱風，更讓外界憂心居民安全，大內區長李義隆也多次勘查。

「我們被外界遺忘了嗎？...」市議員在市議會為居民請命，他轉述說，相較各地將行動基地台視為嫌惡設施一面倒反對，居民更殷切需求裝設，解決當地多年來手機不通問題；且一旦有緊急搶救、救援，有了手機訊號也方便聯絡，盼早日解決。

吳通龍說，經查，電信業者都有意願裝設，癥結反卡在法令；因台南市農業區都市計畫保護區審查要項規定，申請基地台至少要面臨6公尺以上道路，而現行道路寬不到4米而卡關。

台南市長黃偉哲表示，因應緊急救災需求，全案有討論空間，若地方民意支持，市府會邀相關權責機關會勘，希望尋求解套方案。

基地台 保護區 黃偉哲

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