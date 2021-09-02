中華醫大台南市家庭教育中心合辦「樂活享健康」講座

中華醫事科大、台南市家庭教育中心合作舉辦110年「樂活享健康」系列講座；校方下午表示，後天4日上午10點至12點10分將邀請應用健康科學專家郭毓軒演講「健康享瘦、享受、享瘦」；教導大家如何從生活達到健康促進。免報名、開放民眾自由入場聆聽，地點在台南市文化中心地下一樓多功能會議室，歡迎踴躍到場參加。

校方指出，開辦「樂活享健康」講座意在「性別教育」、社區婦女教育，增進女性消費意識、權益及自我健康管理等知能，連續六個週末在台南市文化中心B1多功能會議室舉辦，邀請不同領域專家演講，幫助民眾拓展健康管理和健康促進的視野，建立正確的觀念，上周邀請婦產名醫蔡士偉演講。

下一個周末9月11日邀請衛福部嘉南療養院顏世卿醫師演講「上善若水」，以水的特質來比喻正念思考的力量，教導大家如何紓壓樂活；9月18日由南台科大高齡福祉服務系陳美珠教授帶領大家體驗「趣味音樂療法紓壓樂」；9月25日由台南市立醫院中醫部曾碩平醫師主講「與毒為伍-認識生活中的毒物」；10月2日邀請中華醫大餐旅系黃裕文教授演講「低碳飲食享健康」，並教大家如何製作低碳飲食料理。

活動承辦人張明蘭表示，「樂活享健康」系列講座內容豐富多元，是民眾周末假期充電增廣見聞的好機會。主辦單位提醒民眾，配合防疫規定，請全程戴口罩，講座座位採取梅花座安全間距，滿座即不開放入場，前20名入場者贈小禮物。