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民進黨公益平台送愛到教養院 南市黨部關懷社區

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨公益平台啟動，南天有線電視今天透過民進黨台南市黨部主委潘新傳，捐贈物資給柳營菩提林教養院。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨公益平台啟動，南天有線電視今天透過民進黨台南市黨部主委潘新傳，捐贈物資給柳營菩提林教養院。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨公益平台啟動，結合社會資源幫助弱勢。南天有線電視台今天透過民進黨台南市黨部主委潘新傳，捐贈物資給柳營菩提林教養院，幫助身心障礙者，讓資源傳遞到最需要的角落。

潘新傳日前接獲南天有線電視台總經理王麗環聯絡，表示有一批愛心物資，希望透過黨部轉介到需要的人手上，立即聯絡柳營菩提林教養院，透過教養院董事長蕭斌，把物資發給院內需要的身心障礙者。

潘新傳說自己是柳營子弟，知道菩提林教養院平時在地方致力身心障礙者弱勢族群服務，造福地方，此次南天電視台舉辦傳愛活動，特別聯絡接洽菩提林教養院，希望為地方盡份力量，也讓社會各界的愛心，都能送到最需要的人手上，物盡其用。

菩提林教養院董事長蕭斌說，教養院服務對象是身心障礙者，院所地處偏鄉，較少收到捐助，尤其疫情期間，經營更加困難，但教養院也從來沒有放棄，盡心盡力為身心障礙者服務，此次收到來自南天電視台，以及民進黨台南市黨部的關懷，感到相當溫暖，也將善用這些物資，幫助院內的弱勢家庭。

民進黨 愛心 疫情

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