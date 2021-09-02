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夜市人捐150萬助幼教老師 有人願助其截肢兒子裝義肢

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣夜市慈愛會捐贈150萬元協助林老師料理兩兒子後事。記者蔡維斌／攝影
雲林縣夜市慈愛會捐贈150萬元協助林老師料理兩兒子後事。記者蔡維斌／攝影

他們雖是社會底層的甘苦人，但愛心比人強！雲林縣水林鄉立幼兒園老師林秀怡，去年底老公才猝死，靠不到3萬元微薄薪資單親扶養3子，日前一場車禍兩兒子當場死亡，年僅9歲小兒子重傷截肢，接連喪夫又失子，境遇十分可憐，雲林縣夜市慈愛會發動募捐150萬元幫助林老師料理兒子後事，愛心感人。

8月27日水林鄉公所幼教老師林怡秀一家四口車禍，兩名讀國中的兒子不幸當場死亡，年僅9歲的小兒子重傷截肢斷臂。目前仍在醫院療養中的林老師，去年底老公才因腦瘤病逝，面對接連喪夫失子，傷痛萬分。

林老師每月薪水不到3元，單親獨力扶養3子及年邁婆婆，最近被列入低收入戶，生活十分拮据。車禍事件發生經媒體披露其家庭境遇，全國各地愛心如潮，紛紛表達捐款意願。

由一群夜市攤販業者所組成的雲林夜市慈愛會，愛心不落人後，這兩天發動募捐，透過各地攤商小額捐款，聚沙成塔募集善款150萬元，今天由夜市慈愛會理事長陳鴻榮及志工隊長尤涵芸，前往林老師兩個兒子停靈的水林鄉蕃薯厝公墓慰問，並捐助善款協助料理後事。

林老師深深謝謝各界愛心，她說，意外發生以來各界的關懷與捐助，讓她深深感受社會愛心和溫暖，也給她和小兒子有走下去的勇氣，小兒子裝義肢事宜，已有醫院與社福團體表達會協助，各界的善款已足夠她與弟弟醫療與復健費用，希望各界將善款與關懷轉給其他更需要幫助的人，讓愛擴散。

雲林縣長張麗善也率同社會處長林文志致贈慰助金10萬元，並感謝夜市慈愛會及各界的善心關懷，強調將會協助林老師母子早日走出傷痛。林文志表示，社會處將以最快速度整理捐款資料把善款轉給林老師，捐款人收據將公布縣府網站，有遺漏或疑問可電洽專線（05）5522655。

水林鄉公所也設救助專戶，水林鄉農會代碼6960016，戶名「水林鄉公所社會救助專戶」，帳號69601040095516，捐款請註明「指定用途捐助水林鄉林怡秀」，匯款請詳填姓名、住址、電話、指定用途，以寄送捐款收據，有問題請電洽水林公所社會課（05）7850001。

雲林縣水林鄉幼教老師一場車禍奪走兩個兒子且小兒子截肢，各界愛心如潮，協助她早日走出傷痛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉幼教老師一場車禍奪走兩個兒子且小兒子截肢，各界愛心如潮，協助她早日走出傷痛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善擁抱林老師，要林堅強早日走出傷痛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善擁抱林老師，要林堅強早日走出傷痛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善要林老師堅強早日走出喪夫失子的傷痛。記者蔡維斌／攝影
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捐款 愛心 夜市

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