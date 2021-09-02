台南永康開天聖明宮將辦中元普度 物資贈弱勢家庭
台南市永康區開天聖明宮下午公告，5日周日下午將舉辦中元普度活動，普度後物資贈送給永康區成功里130 餘戶弱勢家庭；預計當天下午1點半準時開香，下午5點開始發放物資。
永康開天聖明宮執事、中醫師陳俊銘表示，感謝大家在建廟期間，發心協助神農大帝完成莊嚴道場，也很努力在發揚神農大帝的慈悲濟世，關懷弱勢的精神，一路走來，不忘初心，希望不要辜負當初眾人期許，真是非常感謝。
陳俊銘表示，如果民眾想買東西來參加普度，很歡迎，普度拜拜圓滿後，將帶來的敬拜物品攜回家吃平安，如果想協助弱勢家庭，多少不拘，可將發心金額交給開天聖明宮廟祝郭岳明或丁良羽登記，廟方會統一採購，委由成功里長曾文俊和成功里志工協助，平均分配給130餘戶弱勢家庭，歡迎大家前來觀禮。
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