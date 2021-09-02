可成捐贈成大戶外負壓照護專區今天啟用

台南在地企業可成科技今天捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」，其特色是除了可以提供像醫院內的負壓照護外，還可以隨時拆解移動，將是未來對抗疫情的利器。

成大包括醫院、醫學院、規劃設計學院及建築師校友群等，去年共同研發設計「模組化移動式緊急醫院」，而成大急診外的負壓專責照護區則是這項設計首度應用在臨床上，今天由成大醫院院長沈孟儒等人共同參與啟用儀式。

沈孟儒表示，COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，推估要到年底才可能達標；在此之前，成大將持續落實「專責醫療」的責任，並感謝可成科技的捐贈，一起為醫療防疫努力。

「負壓專責照護區」內有完整的負壓照護空間，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

同時整合智慧醫療相關系統，包括智慧手錶、攜帶式血氧機，連續性監測病患心率、體溫及血氧變化，即時傳輸資料至雲端系統，更精確快速掌控病患狀況。

照護區並運用螢幕視訊平台，建構醫護、病患與家屬三方溝通管道，並讓家屬可了解隔離病患病況。