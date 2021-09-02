快訊

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

可成捐贈成大戶外負壓照護專區今天啟用

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供

台南在地企業可成科技今天捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」，其特色是除了可以提供像醫院內的負壓照護外，還可以隨時拆解移動，將是未來對抗疫情的利器。

成大包括醫院、醫學院、規劃設計學院及建築師校友群等，去年共同研發設計「模組化移動式緊急醫院」，而成大急診外的負壓專責照護區則是這項設計首度應用在臨床上，今天由成大醫院院長沈孟儒等人共同參與啟用儀式。

沈孟儒表示，COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，推估要到年底才可能達標；在此之前，成大將持續落實「專責醫療」的責任，並感謝可成科技的捐贈，一起為醫療防疫努力。

「負壓專責照護區」內有完整的負壓照護空間，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

同時整合智慧醫療相關系統，包括智慧手錶、攜帶式血氧機，連續性監測病患心率、體溫及血氧變化，即時傳輸資料至雲端系統，更精確快速掌控病患狀況。

照護區並運用螢幕視訊平台，建構醫護、病患與家屬三方溝通管道，並讓家屬可了解隔離病患病況。

成大表示，建置的設施及設備可隨時拆裝及重組，對醫院在因應防疫的艱難與危急時期，更符合緊急負壓專責照護的機動性與戰備能力的擴充性，對於防疫戰線及醫療能量的運作，深具存在的意義及價值。

台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供
台南在地企業可成科技捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」今天啟用。圖／成大提供

成大醫院 疫情

延伸閱讀

影／民進黨議員批防疫捐款流向 盧秀燕：歡迎查帳！

大學開學在即疫苗覆蓋率低引恐慌 成大：會加強防疫

指考+學測南一中逾40%上頂大 6人上台大醫

成功大學前校長去世 夏漢民獲總統褒揚令

相關新聞

可成捐贈成大戶外負壓照護專區今天啟用

台南在地企業可成科技今天捐贈成大醫院位在急診旁戶外的「負壓專責照護區」，其特色是除了可以提供像醫院內的負壓照護外，還可以...

黃敏惠鬆口今年辦設計展 文化局：大方向12月底

嘉義市政府原定今年10月主辦台灣設計展，受疫情影響延期，市長黃敏惠今年7月強調「當然要辦」；黃敏惠今透露，盼今年底、跨到...

嘉義城隍廟因疫情聖誕千秋不團拜 推4款城隍爺Q版公仔

農曆8月2日為嘉義市城隍廟的城隍爺尊神聖誕千秋，今年考量疫情將不舉行團拜、民眾可自行參拜，廟方今天另發表「樂桃城隍」公仔...

台南永康永大路完成第1階段路平 2階段年底前發包

台南市永大路是永康區交通命脈，市府為提升道路品質，爭取前瞻計畫，獲得營建署補助共約3200萬元經費進行路平改善，昨天完成...

南市開發柴油車管理新系統 省力、省時、好預約

台南市環保局為增進服務品質與效率，開發出「柴油車輛自主管理標章到期簡訊通報系統」，自8月起主動篩選並通知自主管理標章即將...

台南登革熱病媒蚊卵粒監測大增3倍 疫情一觸即發

9月是南部登革熱疫情高峰，台南市登革熱防治中心指出，近期因雨量豐沛，市區積水容器增加，也使得病媒蚊的密度大增，置放的數千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。