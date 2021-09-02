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黃敏惠鬆口今年辦設計展 文化局：大方向12月底

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天表示盼今年底、跨到明年初能舉辦台灣設計展。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今天表示盼今年底、跨到明年初能舉辦台灣設計展。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府原定今年10月主辦台灣設計展，受疫情影響延期，市長黃敏惠今年7月強調「當然要辦」；黃敏惠今透露，盼今年底、跨到明年初能舉辦，若跟經濟部工業局有共識，會盡快宣布；市府文化局指出，大方向希望12月底辦，持續跟工業局溝通中。

黃敏惠指出，設計展因碰上疫情而很憂慮，思考該如何做，如果稍微解封、只要疫情允許，希望台灣設計展在今年能夠辦，現在正在磋商中。

文化局表示，目前仍較憂心疫苗施打情況、年底疫情發展走向，已把設計展目前場地、策展團隊的進度都告知經濟部工業局，只要時間確定，團隊就可進駐3個主場館嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄，還有4個衛星場館市立美術館、市立博物館、檜意森活村、嘉義公園，來布置。

文化局透露，設計展為嘉市府、工業局共同辦理，近期都一直跟工業局溝通，大方向希望12月底辦理，執行細節還待回覆確認。

據了解，市府對於設計展延期的方案，包括今年底到明年初、明年228連假期間、保留主辦權到2023年，但市府傾向仍能於今年啟動。

嘉義 疫情

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