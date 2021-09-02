台南永康永大路完成第1階段路平 2階段年底前發包

台南市永大路是永康區交通命脈，市府為提升道路品質，爭取前瞻計畫，獲得營建署補助共約3200萬元經費進行路平改善，昨天完成第一階段永大路的自強路到中正北路段路面改善，自強路到永大陸橋部分目前正在設計中，預計年底前完成發包。

永大路北連結國道1號、南通往大灣、仁德，車輛來往頻繁，導致路況多處龜裂、車轍、凹陷，原先以部分補丁修復，但民眾希望能將道路改善，讓其平坦、美觀。工務局去年爭取前瞻計畫經費，第一階段獲得營建署補助1200萬元，地方自籌300萬元，先進行永大路的自強路至中正北路路面改善，包括人孔蓋下地、路基改善及道路洩水坡度調整等，工程長度726公尺，寬度全路幅21至27公尺漸變改善，並配合路平專案標準將65處人手孔下地，昨天完工，提升道路平坦美觀與舒適。

工務局表示，第2階段自強路至永大路橋的路面改善工程獲得營建署補助2000萬元，地方自籌500萬元，目前正辦理規畫設計中，待永大路全面完成路面改善後，除了可大幅度提升市民平坦安全的用路環境，並可改善市容景觀，增添用路人在交通上的視覺舒適。