南市開發柴油車管理新系統 省力、省時、好預約

台南市環保局為增進服務品質與效率，開發出「柴油車輛自主管理標章到期簡訊通報系統」，自8月起主動篩選並通知自主管理標章即將到期的車輛車主，大幅減少電話通知所花費之人力、時間。另也建置了柴油車排煙檢驗資訊網車主除了傳統電話預約檢測外，又多了1項預約方式。

環保局表示，進入網站後，民眾先選擇適合辦理檢測的日期及時段，接著輸入車牌及手機號碼等資料，便可於預定日期到站檢測，檢測時若符合標準就發放標章。日後標章到期前也會發送手機簡訊通知，有效減少民眾因忘記標章期限導致逾期的可能性。

市長黃偉哲表示，柴油車輛取得自主管理標章的好處除了確認車輛本身符合排放標準，遇到路邊攔查時也可避免再執行檢測，不論是為避免受罰或為了節省時間，還未取得標章或標章期限已逾期的車主，請盡快預約檢測。

環保局長謝世傑提醒，有意汰換大型柴油車的車主，務必把握補助時間。環保署於去年8月14日重新修正公告大型柴油車汰舊換新補助辦法，將補助申請期限延長至12月10日，於該期限內汰舊換新補助申請金額最高可達65萬元。

若車主只想改善車輛污染排放狀況以符合自主管理標章檢測標準，另有最高10萬元的引擎調修補助與最高15萬元的空氣汙染防制設備加裝補助，請車主於12月10日前把握機會盡速提出申請。汰舊換新補助相關問題請洽環保署補助專線02-85110701；柴油車電話預約檢測請洽專線：06-2961242(喜樹站)及06-6225046(柳營站)。