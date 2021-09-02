台南登革熱病媒蚊卵粒監測大增3倍 疫情一觸即發

9月是南部登革熱疫情高峰，台南市登革熱防治中心指出，近期因雨量豐沛，市區積水容器增加，也使得病媒蚊的密度大增，置放的數千個誘卵桶、被發現裡面有病媒蚊蟲卵的機率，已經超過一半，擔心一旦有病例進入社區，可能就會爆發疫情，提醒民眾特別注意。

台南市登革熱防治中心統計，今年第33周（8月8日到14日）誘卵桶監測平均陽性率55.26%，較前一周增加，以安南區最高；總卵粒數6萬5192粒，也比前一周增加4萬2042粒，增加的幅度達到3倍相當驚人，其中也以安南區增加最多。

中心表示，誘卵桶指數平均陽性率60%以上且卵粒數500粒以上里別共12里：仁德區1里（土庫里）、北區1里（成功里）、永康區3里（三民里、龍埔里、東橋里）、安南區5里（城南里、布袋里、州南里、公親里、州北里）、東區2里（關聖里、南聖里）、南區4里（大林里、省躬里、明德里、大成里）。

中心表示，雨後若未及時清理環境積水容器，易成為病媒蚊孳生的溫床，登革熱防治中心呼籲民眾仔細巡查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷，尤其是花器、花盆底盤、帆布凹槽、樹洞、竹筒及植物葉腋(檳榔、椰子落葉)、有水植栽(萬年青、黃金葛)等更是不能輕忽。

請巿民澈底清除，以降低病媒蚊孳生的風險，避免成為孳生源。倘有廢棄浴缸、馬桶、輪胎等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運。且應注意於儲水容器加置細紗網、蓋子，並須留意紗網不可接觸水面，以免儲水容器孳生病媒蚊。

提醒台南市民自4月1日起，公、私場所所有人、管理人或使用人及民眾應主動清除場所內登革熱及其他孳生源。凡未主動清除者，本府衛生局依傳染病防治法第25條第2項及第70條第1項第1款規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

台南市至8月已開立385張舉發通知書，必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；或依同法條第2項規定，對於屆期未完成改善情節重大者，必要時，得命其停工或停業。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。