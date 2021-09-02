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裁撤近20年台鐵北回歸線站將復站 方便玩太陽館太空館

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部鐵道局日前公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站。記者魯永明／攝影
交通部鐵道局日前公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站。記者魯永明／攝影

交通部鐵道局日前公布嘉義市鐵路高架化工程進度，預計2025年底通車啟用，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站，並建置通道，方便遊客遊玩分別位在鐵道兩側，目前啟用的北回歸線「太陽館」，以及對面新完工的「太空館」。

納入前瞻軌道建設的嘉義市鐵路高架化，全長約10.9公里，高架路段約7.9公里，設置2處高架車站：嘉義站及嘉北站，以及1座平面車站北回歸線站，將徵收22公頃土地建車輛基地，總經費238.98億元。

水上鄉鐵道爭取高架化未獲採納，改規畫水上車站大平台替代，北回歸線站將在鐵路高架化後復站，將有4軌道，其中2軌供進維修廠列車行駛，目前維修站位在精地段嘉義站旁，未來遷移水上北回區徵收的農地。

北回歸線太陽館與裁撤的北回歸線站在鐵道左側，對面位在鐵道右側，是新完工的太陽館二館「太空館」，鐵道局將建連通道，方便旅客下車，到國內兩處重要的太空科技教育場館:太陽館及太空館。

地方期待北回歸線站復站，歷史記載，日本昭和12年 (1937年)設北回歸線信號場 (號誌站)，昭和18年辦理小口极 (零擔貨運)及車极 (整車貨運)，從北回歸線站有分歧出1條貨運支線，通往台拓化學株式會社，生產日本戰機「零戰」所需要油料。

民國50年這條支線被命名「嘉義溶劑廠線」，主要辦理中油嘉義分廠運送業務，38年改為三等站，59年完成北回與嘉義間路線雙軌化，後來中油改用公路代替鐵路，貨運業務急速萎縮，91年8月13日裁撤，站內側線拆除。

鐵道局日前公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站，建置通道方便遊客遊玩目前啟用的北回歸線「太陽館」。記者魯永明／攝影
鐵道局日前公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站，建置通道方便遊客遊玩目前啟用的北回歸線「太陽館」。記者魯永明／攝影
鐵道局公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站，並建置通道，方便遊客遊玩鐵道對面新完工的「太空館」。記者魯永明／攝影
鐵道局公布嘉義市鐵路高架化工程進度，相鄰的嘉義縣水上鄉維持平面軌道，其中裁撤19年的北回歸線車站將重新修復復站，並建置通道，方便遊客遊玩鐵道對面新完工的「太空館」。記者魯永明／攝影

嘉義 鐵道 太空

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