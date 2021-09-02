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影／不只醉拳 他改良傳統舞獅 自創「醉獅」趣事多

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
劉献章說舞獅最重要的除了腳步，必須靠腰部力量帶動獅頭運行。記者莊祖銘／攝影
劉献章說舞獅最重要的除了腳步，必須靠腰部力量帶動獅頭運行。記者莊祖銘／攝影

舞獅活動在中華傳統文化中源遠流傳，每逢春節、慶典或神誕日都會有舞獅表演，鑼鼓喧天，引人入勝，但你聽過「醉獅」嗎?嘉義縣溪口鄉福興堂第4代傳人劉献章自創醉獅，儘管以「醉」命名但腳步卻絲毫不含糊，劉献章也分享許多關於醉獅的小故事，引人入勝。

嘉義縣溪口鄉柳溝福興堂第1代祖師來自唐山「頭師」，專長是宋江陣，第代「柳師」張石柳，創作八卦睡獅，第3代劉金香「金師」則自創「醉獅」，第4代傳人劉献章自幼習武，自創醉獅常受邀於地方重要節慶表演，活靈活現帶動熱鬧氣氛， 2000年更榮獲台灣省主席盃獅王獎。

儘管名曰「醉獅」但腳步卻絲毫不含糊，劉献章示範舞獅腳步，只見他步步踩出去都相當穩健，絲毫沒有醉態，他說舞獅最重要的除了腳步，必須靠腰部力量帶動獅頭運行，興致當頭他拿起獅頭忘情表演，將舞獅演繹地虎虎生風、威風八面。

劉献章說，以前入厝典禮大多在晚上進行，上半段為平常可見的陣式，下半段則為醉獅，整趟流程約2小時，「醉獅為什麼喝米酒，而不是高粱或啤酒」劉献章說是為了演出順暢，如果喝高粱則太嗆、啤酒則氣太多，所以以米酒為主。

「醉獅是否有後續傳人」劉献章說，醉獅不簡單，要保留原有腳步，且帶有些許如同醉意般的效果，如果有人想學可以教，只是目前還沒有人傳承下去。溪口鄉文化生活館為保留武館和獅陣文化，耗時2年餘紀錄鄉內特色武館和獅陣，10月16日「武動溪口」紀錄片將線上發布。

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劉献章示範舞獅腳步，只見他步步採出去都相當穩健，絲毫沒有醉態。記者莊祖銘／攝影
劉献章示範舞獅腳步，只見他步步採出去都相當穩健，絲毫沒有醉態。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪口鄉柳溝福興堂\第4代傳人劉献章自幼習武，自創醉獅常受邀於地方重要節慶表演，活靈活現帶動熱鬧氣氛， 2000年更榮獲台灣省主席盃獅王獎。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪口鄉柳溝福興堂\第4代傳人劉献章自幼習武，自創醉獅常受邀於地方重要節慶表演，活靈活現帶動熱鬧氣氛， 2000年更榮獲台灣省主席盃獅王獎。記者莊祖銘／攝影

嘉義 宋江陣 傳統文化

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